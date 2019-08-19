Прошения Кокорина и Мамаева об УДО рассмотрят в сентябре

да госпади ну 3 месяца уж посидели бы там...
все равно они там как на курорте!
В Алексеевском суде Белгородской области сообщили, когда будут рассмотрены ходатайства нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника Павла Мамаева.
«Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября с 09:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», – сказали в пресс-службе суда.
Ранее начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов пообещал предоставить положительную характеристику Кокорину и Мамаеву.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.
- 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.