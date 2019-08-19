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    Прошения Кокорина и Мамаева об УДО рассмотрят в сентябре

    В Алексеевском суде Белгородской области сообщили, когда будут рассмотрены ходатайства нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника Павла Мамаева.

    «Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября с 09:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», – сказали в пресс-службе суда.

    Ранее начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов пообещал предоставить положительную характеристику Кокорину и Мамаеву.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1309

      Фанат Рубина 4 минуты назад

      да госпади ну 3 месяца уж посидели бы там...
      все равно они там как на курорте!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Борат 55 минут назад

      уже и в это не верю. будут мотать срок от звонка до звонка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2125

      Kulimen 1 час назад

      Вот это подарок на мой д.р.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1429

      Kollljan 1 час назад

      Ждём обоих на поле!!!!

      1
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      Рейтинг: +1309

      Фанат Рубина > Kollljan 3 минуты назад

      и в майке бзенита

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      Рейтинг: -9009

      пьяныйхоровод 1 час назад

      На .уя ?! Они и так через 3-4 месяца откинутся . Очередной циркъ заказчиков громкого "дела о зарвавшихся дебоширах".

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      Рейтинг: +1309

      Фанат Рубина > пьяныйхоровод 3 минуты назад

      -9009
      вы наверно рекордсмен сайта!

      0
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      Рейтинг: +545

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Надежда на здравый смысл есть, удачи парням!

      2
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