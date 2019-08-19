Прошения Кокорина и Мамаева об УДО рассмотрят в сентябре

В Алексеевском суде Белгородской области сообщили, когда будут рассмотрены ходатайства нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника Павла Мамаева.

«Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября с 09:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», – сказали в пресс-службе суда.

Ранее начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов пообещал предоставить положительную характеристику Кокорину и Мамаеву.