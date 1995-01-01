Начальник колонии: «В суде по УДО Кокорин и Мамаев получат от нас положительную характеристику»

Начальник исправительной колонии №4, располагающейся в Белгородской области, Сергей Плясов пообещал предоставить положительную характеристику отбывающим наказание футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику», – сказал Плясов.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин , Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

, Мамаев и были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

4 июля все четверо были переведены в колонии.

2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.

Начальник колонии: «В команде Кокорина и Мамаева, игравшей против «Салюта», половина – наркоманы»