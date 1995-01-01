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    Начальник колонии: «В суде по УДО Кокорин и Мамаев получат от нас положительную характеристику»

    Начальник исправительной колонии №4, располагающейся в Белгородской области, Сергей Плясов пообещал предоставить положительную характеристику отбывающим наказание футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

    «Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику», – сказал Плясов.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.

    Начальник колонии: «В команде Кокорина и Мамаева, игравшей против «Салюта», половина – наркоманы»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4167

      серега кашин 4 минуты назад

      деньжат начальнику сыпанули

      1
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      Рейтинг: +2639

      Путник 13 11 минут назад

      Ждём Саню в Зените..

      1
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      Рейтинг: +11

      andreym4 17 минут назад

      Удивительно, работают... Хоть узнают в своей жизни, что такое труд на благо общества.

      -1
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      Рейтинг: +416

      xrrrx 23 минуты назад

      скоро будут пылить опять в футбольчик на большой земле)

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