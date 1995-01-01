Тухель: «Неймар не покинет «ПСЖ», пока мы не найдем ему замену»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о ситуации с возможным уходом из клуба нападающего Неймара.

«Неймар не покинет «ПСЖ», пока мы не найдем ему замену. Это исключено. Если он останется, у нас будет игрок, который поможет команде побеждать.

Трансферное окно будет открыто еще более 10 дней. Пока ситуация не изменилась: Неймар не может играть, потому что не тренировался вместе с остальными», – сказал Тухель.