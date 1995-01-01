Тухель: «Неймар не покинет «ПСЖ», пока мы не найдем ему замену»

Что-то у вас в Париже 7 пятниц на неделе, то заявления, что он 100% останется, то что может быть уйдёт, то уйдёт чуть ли не завтра, то опять не уйдёт, то уйдёт, теперь не уйдёт, пока замену не купят. Вы там в своём Париже в порядке, веществами всякими не злоупотребляете?
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о ситуации с возможным уходом из клуба нападающего Неймара.
«Неймар не покинет «ПСЖ», пока мы не найдем ему замену. Это исключено. Если он останется, у нас будет игрок, который поможет команде побеждать.
Трансферное окно будет открыто еще более 10 дней. Пока ситуация не изменилась: Неймар не может играть, потому что не тренировался вместе с остальными», – сказал Тухель.
- Неймар хочет этим летом вернуться в Испанию.
- За бразильца борются «Реал» и «Барселона».
- Два года назад «ПСЖ» купил форварда за 222 миллиона евро.