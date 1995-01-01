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    Тухель: «Неймар не покинет «ПСЖ», пока мы не найдем ему замену»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о ситуации с возможным уходом из клуба нападающего Неймара.

    «Неймар не покинет «ПСЖ», пока мы не найдем ему замену. Это исключено. Если он останется, у нас будет игрок, который поможет команде побеждать.

    Трансферное окно будет открыто еще более 10 дней. Пока ситуация не изменилась: Неймар не может играть, потому что не тренировался вместе с остальными», – сказал Тухель.

    • Неймар хочет этим летом вернуться в Испанию.
    • За бразильца борются «Реал» и «Барселона».
    • Два года назад «ПСЖ» купил форварда за 222 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7926

      Cules2013 1 час назад

      Что-то у вас в Париже 7 пятниц на неделе, то заявления, что он 100% останется, то что может быть уйдёт, то уйдёт чуть ли не завтра, то опять не уйдёт, то уйдёт, теперь не уйдёт, пока замену не купят. Вы там в своём Париже в порядке, веществами всякими не злоупотребляете?

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