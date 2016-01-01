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    Тиль: «Впечатлило, когда услышал, что в России за «Спартак» болеют 50-60 миллионов человек»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль рассказал о решении перейти в клуб из России.

    • 21-летний голландец этим летом перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаара».
    • Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

    «Я для себя принимал это решение несколько дольше. Хотя после того, как «Спартак» впервые проявил интерес ко мне, и мой агент, поговорив с Томасом Цорном, рассказал мне всю историю, у меня сразу возникло четкое понимание, что я хочу сюда перейти. Спустя полторы недели я впервые прилетел в Москву, и тут, при ближайшем рассмотрении, это желание только укрепилось. А вот переговоры между клубами заняли больше времени.

    Люди из «Спартака» обладают очень серьезным даром убеждения. Как они рассказывали мне о клубе и его истории! Из каждого слова можно было сделать вывод о том, насколько это большой и амбициозный клуб. Когда я услышал, что только в России за «Спартак» болеют 50-60 миллионов человек, – это впечатлило. А потом увидел все собственными глазами. И мне очень понравилось. Начиная со стадиона и заканчивая отношением людей», – сказал Тиль.

    Тиль: «Рад быть частью великого клуба. У «Спартака» богатая история и самобытные болельщики»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      Антон bx14e 3 минуты назад

      )))Интересно от кого он это услышал!?))
      "Кто этому хмыренку про хмыря накапал?")

      0
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      Рейтинг: +807

      IVANRUS777 5 минут назад

      Давай сегодня не подведи в дерби! Рвать конюшню надо на британский флаг!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +726

      Aston 29 минут назад

      Гус,твоя игра-отличное начало!Квинси тебе много расскажет,добро пожаловать и успехов во всем!

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