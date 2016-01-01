Тиль: «Впечатлило, когда услышал, что в России за «Спартак» болеют 50-60 миллионов человек»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль рассказал о решении перейти в клуб из России.

21-летний голландец этим летом перешел в «Спартак» из «АЗ Алкмаара».

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

«Я для себя принимал это решение несколько дольше. Хотя после того, как «Спартак» впервые проявил интерес ко мне, и мой агент, поговорив с Томасом Цорном, рассказал мне всю историю, у меня сразу возникло четкое понимание, что я хочу сюда перейти. Спустя полторы недели я впервые прилетел в Москву, и тут, при ближайшем рассмотрении, это желание только укрепилось. А вот переговоры между клубами заняли больше времени.

Люди из «Спартака» обладают очень серьезным даром убеждения. Как они рассказывали мне о клубе и его истории! Из каждого слова можно было сделать вывод о том, насколько это большой и амбициозный клуб. Когда я услышал, что только в России за «Спартак» болеют 50-60 миллионов человек, – это впечатлило. А потом увидел все собственными глазами. И мне очень понравилось. Начиная со стадиона и заканчивая отношением людей», – сказал Тиль.

Тиль: «Рад быть частью великого клуба. У «Спартака» богатая история и самобытные болельщики»