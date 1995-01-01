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    Паршивлюк – об уходе из «Спартака»: «Был конфликт с Аленичевым. И на этом фоне был один выход: либо я, либо он»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк признался, что на его уход из «Спартака» три года назад повлияли не травмы, а конфликт с тогдашним главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

    «Если брать уход из «Спартака», то травмы к этому не имели никого отношения. За год до этого отыграл сезон, забил два гола, четыре голевых отдал. Для защитника крайнего неплохо. Плюс вызывался в сборную. Поэтому говорить о травмах в контексте того времени неправильно.

    Это был просто конфликт, который перерос во что-то большее. И на этом фоне был один выход: либо я, либо он (Аленичев). Понятно, что тренер на первом месте», – сказал Паршивлюк.

    • 30-летний игрок – воспитанник «Спартака».
    • Футболист выступал за москвичей с 2007-го по середину 2016 года, после чего перешел в «Анжи».
    • После сезона в махачкалинском клубе Паршивлюк провел два года в «Ростове», а этим летом присоединился к «Динамо».

    Источник: «Матч ТВ»

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