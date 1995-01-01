Паршивлюк – об уходе из «Спартака»: «Был конфликт с Аленичевым. И на этом фоне был один выход: либо я, либо он»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк признался, что на его уход из «Спартака» три года назад повлияли не травмы, а конфликт с тогдашним главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

«Если брать уход из «Спартака», то травмы к этому не имели никого отношения. За год до этого отыграл сезон, забил два гола, четыре голевых отдал. Для защитника крайнего неплохо. Плюс вызывался в сборную. Поэтому говорить о травмах в контексте того времени неправильно.

Это был просто конфликт, который перерос во что-то большее. И на этом фоне был один выход: либо я, либо он (Аленичев). Понятно, что тренер на первом месте», – сказал Паршивлюк.