Telefoot: «Реал» отказался менять Варана или Винисиуса на Неймара

«Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара.

По информации Telefoot, парижане отказались от предложения испанского клуба включить в сделку по бразильцу полузащитника Гарета Бэйла, так как предпочитают защитника мадридцев Рафаэля Варана или форварда Винисиуса Жуниора. Но такой вариант, в свою очередь, не устраивает «Реал».

Также в сделку мог быть включен полузащитник Хамес Родригес, но мадридцы пока не определились окончательно, нужен ли колумбиец команде.

Упоминались также голкиперы «Реала» Тибо Куртуа и Кейлор Наваса. Но бельгиец дал понять, что не хочет покидать Мадрид. В случае с Навасом все зависит от суммы, которую готов предложить «Реал» вдобавок к костариканцу.

Переговоры между сторонами продолжаются.

Также на Неймара претендует «Барселона», из которой он перешел в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что парижане готовы отдать 27-летнего футболиста в аренду с обязательством выкупа за 220-250 миллионов евро.