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    Telefoot: «Реал» отказался менять Варана или Винисиуса на Неймара

    «Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара.

    По информации Telefoot, парижане отказались от предложения испанского клуба включить в сделку по бразильцу полузащитника Гарета Бэйла, так как предпочитают защитника мадридцев Рафаэля Варана или форварда Винисиуса Жуниора. Но такой вариант, в свою очередь, не устраивает «Реал».

    Также в сделку мог быть включен полузащитник Хамес Родригес, но мадридцы пока не определились окончательно, нужен ли колумбиец команде.

    Упоминались также голкиперы «Реала» Тибо Куртуа и Кейлор Наваса. Но бельгиец дал понять, что не хочет покидать Мадрид. В случае с Навасом все зависит от суммы, которую готов предложить «Реал» вдобавок к костариканцу.

    Переговоры между сторонами продолжаются.

    Также на Неймара претендует «Барселона», из которой он перешел в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что парижане готовы отдать 27-летнего футболиста в аренду с обязательством выкупа за 220-250 миллионов евро.

    Источник: Telefoot

    Telefoot – ТВ-программа, которую выпускает французский телеканал TF1. На своем сайте Telefoot публикует эксклюзивные новости о французском футболе. 

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