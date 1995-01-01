Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Миллер: «Кукурузное поле – не судейское. Одни асы, другие – нет»

    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказал свое мнение по поводу судейства в матче шестого тура РПЛ «Зенит»«Ахмат» (0:0).

    В игре с грозненцами арбитр Алексей Матюнин не засчитал два гола петербургской команды.

    «Есть поле и есть поле. Кукурузное – не судейское. Одни асы, другие – нет», – сказал Миллер.

    • В словах Миллера кроется отсылка к инциденту, произошедшему с рейсом U6-17 Москва – Симферополь утром 15 августа.
    • Авиалайнер Airbus A321, принадлежащий «Уральским авиалиниям», при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, повредив оба двигателя, один из которых в результате оказался полностью нерабочим.
    • Командир самолета Дамир Юсупов совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Ударившись об землю, авиалайнер проехался по полю и остановился. Все пассажиры остались живы. При этом Юсупов нарушил правила, не выпустив шасси при посадке.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:24
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1174

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 минут назад

      Миллер, не суйся в дела, в которых не разбираешься. Твоё мастерство только тарифы повышать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -217

      kazak161 11 минут назад

      Я так понял что ассы это пилоты а "другие нет" это Миллер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      Sanches65 20 минут назад

      Одни асы, другие пи...лазурные вообщем.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -217

      kazak161 30 минут назад

      Миллер уже как Кличко выражается!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2010

      Павелий 33 минуты назад

      Миллер, только не совсем так. Одно - кукурузное, другое - футбольное. И главная задача на нём - ИГРАТЬ в футбол. И это именно то, что вчера не очень получалось у футболистов Зенита.
      А своими словами про судейское поле ты ли подтвердил, что судья был заряженый.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      GSmall 51 минуту назад

      Ниуя не понял.Может потому ,что я не олигарх)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru