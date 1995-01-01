Миллер: «Кукурузное поле – не судейское. Одни асы, другие – нет»

Миллер, не суйся в дела, в которых не разбираешься. Твоё мастерство только тарифы повышать
Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказал свое мнение по поводу судейства в матче шестого тура РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (0:0).
В игре с грозненцами арбитр Алексей Матюнин не засчитал два гола петербургской команды.
«Есть поле и есть поле. Кукурузное – не судейское. Одни асы, другие – нет», – сказал Миллер.
- В словах Миллера кроется отсылка к инциденту, произошедшему с рейсом U6-17 Москва – Симферополь утром 15 августа.
- Авиалайнер Airbus A321, принадлежащий «Уральским авиалиниям», при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, повредив оба двигателя, один из которых в результате оказался полностью нерабочим.
- Командир самолета Дамир Юсупов совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Ударившись об землю, авиалайнер проехался по полю и остановился. Все пассажиры остались живы. При этом Юсупов нарушил правила, не выпустив шасси при посадке.