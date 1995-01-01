Миллер: «Кукурузное поле – не судейское. Одни асы, другие – нет»

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказал свое мнение по поводу судейства в матче шестого тура РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (0:0).

В игре с грозненцами арбитр Алексей Матюнин не засчитал два гола петербургской команды.

«Есть поле и есть поле. Кукурузное – не судейское. Одни асы, другие – нет», – сказал Миллер.