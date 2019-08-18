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    Шюррле: «Хочу быть лидером «Спартака» и готов подавать пример молодым игрокам»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле заявил, что готов помогать молодым игрокам команды. Футболист подчеркнул, что хочет стать лидером москвичей.

    – Многие видят в Зелимхане Бакаеве нового лидера «Спартака». Как можете оценить этого молодого игрока с высоты своего опыта?

    – Яркий и талантливый парень. Четыре гола в двух матчах с «Туном» и «Ахматом» – это было сильно. Бакаев смело идет в дриблинг, играет на команду. Конечно, пока он не всегда принимает правильные решения, но я готов помогать ему, подсказывать. Я здесь в том числе для этого.

    – То есть вы видите своей миссией сделать игроков «Спартака» более опытными и профессиональными?

    – Слишком громко сказано. Я не собираюсь командовать и говорить другим игрокам, кто и что должен делать. Ни в коем случае! Но хочу быть лидером, особенно на поле. А для этого нужно играть на должном уровне. И я готов подавать пример молодым игрокам в том, как нужно работать на поле, как тренироваться в зале.

    • Шюррле перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в этом месяце на правах годичной аренды с правом выкупа.
    • 28-летний футболист провел за москвичей четыре матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Немец – чемпион мира 2014 года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13845

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Спартаку давно нужен авторитетный тащер, успеха тебе, Андре!!! """"""""""""""""""""""+++

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