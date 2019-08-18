Шюррле: «Хочу быть лидером «Спартака» и готов подавать пример молодым игрокам»

Спартаку давно нужен авторитетный тащер, успеха тебе, Андре!!! """"""""""""""""""""""+++
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле заявил, что готов помогать молодым игрокам команды. Футболист подчеркнул, что хочет стать лидером москвичей.
– Многие видят в Зелимхане Бакаеве нового лидера «Спартака». Как можете оценить этого молодого игрока с высоты своего опыта?
– Яркий и талантливый парень. Четыре гола в двух матчах с «Туном» и «Ахматом» – это было сильно. Бакаев смело идет в дриблинг, играет на команду. Конечно, пока он не всегда принимает правильные решения, но я готов помогать ему, подсказывать. Я здесь в том числе для этого.
– То есть вы видите своей миссией сделать игроков «Спартака» более опытными и профессиональными?
– Слишком громко сказано. Я не собираюсь командовать и говорить другим игрокам, кто и что должен делать. Ни в коем случае! Но хочу быть лидером, особенно на поле. А для этого нужно играть на должном уровне. И я готов подавать пример молодым игрокам в том, как нужно работать на поле, как тренироваться в зале.
- Шюррле перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в этом месяце на правах годичной аренды с правом выкупа.
- 28-летний футболист провел за москвичей четыре матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.
- Немец – чемпион мира 2014 года.