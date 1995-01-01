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    «Реал» предложит за Эриксена 60 миллионов незадолго до закрытия трансферного окна

    «Реал» предпримет попытку приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

    По информации The Sun, мадридцы предложат лондонскому клубу 60 миллионов фунтов стерлингов (около 66 миллионов евро) за датчанина незадолго до закрытия трансферного окна.

    Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви не хочет, чтобы через год 27-летний игрок покинул клуб бесплатно. «Реал» уверен, что им удастся использовать данную позицию Леви в своих интересах и уговорить его продать футболиста.

    • Трансферное окно в Испании закрывается 2 сентября.
    • Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает хавбека в 100 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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