«Бавария» и «ПСЖ» интересуются Джаном

С Джаном забирайте лузера Джано
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может покинуть клуб этим летом.
Главный тренер туринцев Маурицио Сарри не против ухода 25-летнего игрока, так как не видит его в роли основного футболиста.
В услугах немца заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ», которые уже сделали по нему запросы.
- Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» прошлым летом на правах свободного агента.
- В сезоне-2018/19 полузащитник провез за туринскую команду 37 матчей,забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.