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    «Бавария» и «ПСЖ» интересуются Джаном

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может покинуть клуб этим летом.

    Главный тренер туринцев Маурицио Сарри не против ухода 25-летнего игрока, так как не видит его в роли основного футболиста.

    В услугах немца заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ», которые уже сделали по нему запросы.

    • Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» прошлым летом на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провез за туринскую команду 37 матчей,забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +838

      Genz 2 минуты назад

      С Джаном забирайте лузера Джано

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      Рейтинг: -34

      Я - легенда 28 минут назад

      Читаю сходу новость: «Бавария» и «ПСЖ» интересуются ДЖАНО ))

      Мгновенная мысль: кому это в Европе Ананидзе понадобился?!! ))))

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