«Бавария» и «ПСЖ» интересуются Джаном

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может покинуть клуб этим летом.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри не против ухода 25-летнего игрока, так как не видит его в роли основного футболиста.

В услугах немца заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ», которые уже сделали по нему запросы.