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    Шюррле: «Одна из моих целей в «Спартаке» – познакомиться с Россией получше»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что одна из его целей в московском клубе – более близкое знакомство с Россией. Немец подчеркнул, что хочет иметь в своей карьере как можно больше интересных страниц.

    – Ваш первый выезд в составе «Спартака» получился экзотичным: сначала Швейцария, а сразу оттуда – Чечня. Как вам знакомство с Кавказом?

    – Путешествие действительно заняло много времени. Мы долго добирались из Берна до Цюриха на автобусе, а потом был многочасовой перелет. Что сказать, Грозный совсем не похож на Москву. Во-первых, там заметно теплее и ощущается восточный колорит – в архитектуре, в поведении болельщиков. Узнал, что это мусульманская республика. Интересный опыт. Познакомиться с Россией получше – одна из моих целей в «Спартаке».

    – Вообще, многие удивились, что вы решили продолжить карьеру в российской лиге. Стереотипы о нашей стране не отпугивали?

    – Стереотипы есть везде. В Германии – о России, а у вас здесь наверняка есть стереотипы о немцах. Хочу, чтобы в моей карьере было больше интересных страниц. Я здесь всего две недели, но уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета. Поэтому стараюсь как можно больше общаться, чувствовать людей. Мне это правда очень интересно.

    – Реакция болельщиков в Германии на новость о вашем переходе в «Спартак» была неоднозначной. И хватало тех, кто уходу Шюррле из «Боруссии» обрадовался. Для вас важно доказать недоброжелателям, что вы все еще в порядке?

    – Об этом вообще не думаю. Мнение у каждого может быть свое, это нужно уважать. Это касается и болельщиков, и журналистов. Доказывать я ничего не собираюсь. Просто хочу играть хорошо, помогать «Спартаку» добиваться результата и получать от этого удовольствие.

    • Шюррле перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» в этом месяце на правах годичной аренды с правом выкупа.
    • 28-летний футболист провел за москвичей четыре матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: -34

      Я - легенда 12 минут назад

      Шюррле, мы тебе рады! Ты - молодец! Добро пожаловать и так держать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8301

      vka1970 46 минут назад

      А теперь сравним его слова и допустим Дзюбы.
      Это небо и земля.
      Очень рад, что столь качественный специалист посетил нашу страну.

      2
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      Рейтинг: +371

      Mister_Tomsk > vka1970 22 минуты назад

      интересно будет посмотреть, как вы через 3 месяца обольете его гавнищем, когда он перестанет вдруг играть.

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