Шюррле: «Одна из моих целей в «Спартаке» – познакомиться с Россией получше»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что одна из его целей в московском клубе – более близкое знакомство с Россией. Немец подчеркнул, что хочет иметь в своей карьере как можно больше интересных страниц.

– Ваш первый выезд в составе «Спартака» получился экзотичным: сначала Швейцария, а сразу оттуда – Чечня. Как вам знакомство с Кавказом?

– Путешествие действительно заняло много времени. Мы долго добирались из Берна до Цюриха на автобусе, а потом был многочасовой перелет. Что сказать, Грозный совсем не похож на Москву. Во-первых, там заметно теплее и ощущается восточный колорит – в архитектуре, в поведении болельщиков. Узнал, что это мусульманская республика. Интересный опыт. Познакомиться с Россией получше – одна из моих целей в «Спартаке».

– Вообще, многие удивились, что вы решили продолжить карьеру в российской лиге. Стереотипы о нашей стране не отпугивали?

– Стереотипы есть везде. В Германии – о России, а у вас здесь наверняка есть стереотипы о немцах. Хочу, чтобы в моей карьере было больше интересных страниц. Я здесь всего две недели, но уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета. Поэтому стараюсь как можно больше общаться, чувствовать людей. Мне это правда очень интересно.

– Реакция болельщиков в Германии на новость о вашем переходе в «Спартак» была неоднозначной. И хватало тех, кто уходу Шюррле из «Боруссии» обрадовался. Для вас важно доказать недоброжелателям, что вы все еще в порядке?

– Об этом вообще не думаю. Мнение у каждого может быть свое, это нужно уважать. Это касается и болельщиков, и журналистов. Доказывать я ничего не собираюсь. Просто хочу играть хорошо, помогать «Спартаку» добиваться результата и получать от этого удовольствие.