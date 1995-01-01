У игрока «Факела» Мастерного диагностировали сильнейшее отравление по пути во Владивосток

«Факел» по пути во Владивосток на матч девятого тура ФНЛ против «Луча» лишился полузащитника Владислава Мастерного. Футболисту стало плохо – доктор диагностировал сильнейшее отравление.

«Футболист был отправлен обратно в Воронеж, в данный момент он находится под присмотром врачей. Желаем Владиславу здоровья и скорейшего возвращения в строй!» – говорится в релизе «Факела».