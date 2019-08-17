Каземиро: «Бэйл приносил «Реалу» титулы. Он должен играть»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поговорил о партнере Гарете Бэйле. Летом на футболиста претендовали несколько клубов.

«Бэйл приносил «Реалу» титулы, забивал в финалах, мы все уважаем его. Он должен играть. Это отличный и важный футболист», – цитирует Каземиро Marca.