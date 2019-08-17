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    Каземиро: «Бэйл приносил «Реалу» титулы. Он должен играть»

    Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поговорил о партнере Гарете Бэйле. Летом на футболиста претендовали несколько клубов.

    «Бэйл приносил «Реалу» титулы, забивал в финалах, мы все уважаем его. Он должен играть. Это отличный и важный футболист», – цитирует Каземиро Marca.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего футболист провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Marca

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