Каземиро: «Бэйл приносил «Реалу» титулы. Он должен играть»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поговорил о партнере Гарете Бэйле. Летом на футболиста претендовали несколько клубов.
«Бэйл приносил «Реалу» титулы, забивал в финалах, мы все уважаем его. Он должен играть. Это отличный и важный футболист», – цитирует Каземиро Marca.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- Всего футболист провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.