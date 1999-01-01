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    Фанаты «Зенита» посвятили баннеры погибшему болельщику «Спартака» «Бахыту»

    На текущей неделе в результате ДТП в Ростовской области скончался один из активных фанатов «Спартака» Алексей «Бахыт» Васюк. Болельщики «Зенита» на матче шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) посвятили баннеры ушедшему спартаковцу.

    «Бахыт, скорбим», – гласит один.

    «Сорванец, скорбим. Дорога в вечн...», – написано на другом.

    • Васюк попал в аварию 12 августа.
    • С автомобилем, в котором ехал болельщик, столкнулся грузовик.
    • Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.

    Источник: Твиттер «Ландскроны»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии15
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      Рейтинг: +7497

      KLIM777 1 минуту назад

      Никто не вечен и ничто не вечно...Светлая память!

      0
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      Рейтинг: +31939

      portero 1 минуту назад

      по трансляции видно было.

      0
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      Рейтинг: +13832

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      СПАСИБО ПИТЕР, ЧТО СЕГОДНЯ ТЫ С НАМИ!!!

      2
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      Рейтинг: +5671

      батог 33 минуты назад

      По человечески ! Спасибо !!!

      2
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      Рейтинг: +795

      IVANRUS777 54 минуты назад

      Бахыт хороший парень видно был, если даже болельщики из стана ярых противников, почтили память на матче. Жаль не удалось познакомится и пообщаться. Пусть земля тебе будет пухом красно-белый брат!

      7
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      Рейтинг: +10557

      sssrspartak 57 минут назад

      РЕБЯТА ПИТЕРЦЫ!ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!БРАВО!!

      9
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      Рейтинг: +1987

      JTherry 58 минут назад

      наше вам - уважение, спасибо...

      6
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      Рейтинг: +3456

      nik55 59 минут назад

      вот это молодцы

      6
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      Рейтинг: +484

      АИН-27 1 час назад

      Такие поступки объединяют болельщиков.

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      Рейтинг: +2906

      Спартач80 1 час назад

      Уважение бомжикам...

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