Фанаты «Зенита» посвятили баннеры погибшему болельщику «Спартака» «Бахыту»

Никто не вечен и ничто не вечно...Светлая память!
На текущей неделе в результате ДТП в Ростовской области скончался один из активных фанатов «Спартака» Алексей «Бахыт» Васюк. Болельщики «Зенита» на матче шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) посвятили баннеры ушедшему спартаковцу.
«Бахыт, скорбим», – гласит один.
«Сорванец, скорбим. Дорога в вечн...», – написано на другом.
- Васюк попал в аварию 12 августа.
- С автомобилем, в котором ехал болельщик, столкнулся грузовик.
- Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.