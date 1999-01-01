Фанаты «Зенита» посвятили баннеры погибшему болельщику «Спартака» «Бахыту»

На текущей неделе в результате ДТП в Ростовской области скончался один из активных фанатов «Спартака» Алексей «Бахыт» Васюк. Болельщики «Зенита» на матче шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) посвятили баннеры ушедшему спартаковцу.

«Бахыт, скорбим», – гласит один.

«Сорванец, скорбим. Дорога в вечн...», – написано на другом.