Болельщики на матче «Зенит» – «Ахмат» скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров»

А как же Динамо
Фанаты «Зенита» вспомнили об инциденте с ОМОНом во время матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). На проходящей в эти минуты встрече с «Ахматом» болельщики скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров».
Также зенитовские болельщики вывесили баннер следующего содержания: «Следи за собой, будь осторожен». Фото доступно ниже.
- После игры с «Краснодаром» травму глаза получил один из ОМОНовцев.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ахмат».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.