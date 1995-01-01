Болельщики на матче «Зенит» – «Ахмат» скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров»

Фанаты «Зенита» вспомнили об инциденте с ОМОНом во время матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). На проходящей в эти минуты встрече с «Ахматом» болельщики скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров».

Также зенитовские болельщики вывесили баннер следующего содержания: «Следи за собой, будь осторожен». Фото доступно ниже.