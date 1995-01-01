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    Болельщики на матче «Зенит» – «Ахмат» скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров»

    Фанаты «Зенита» вспомнили об инциденте с ОМОНом во время матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). На проходящей в эти минуты встрече с «Ахматом» болельщики скандировали: «Футбол для фанатов, а не для мусоров».

    Также зенитовские болельщики вывесили баннер следующего содержания: «Следи за собой, будь осторожен». Фото доступно ниже.

    • После игры с «Краснодаром» травму глаза получил один из ОМОНовцев.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ахмат».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +568

      wobaekat 5 минут назад

      А как же Динамо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4733

      84aivengo 15 минут назад

      они правы... вон мусарню из футбола

      0
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      Рейтинг: +825

      Genz 37 минут назад

      Пишите лозунг ,, российские судьи - враги для футбола,,

      0
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      Рейтинг: +13822

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Режим породил Питер, флаг вам в руки.

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