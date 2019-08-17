Панюков – после поражения от «Крыльев Советов»: «Хочу извиниться перед болельщиками. Стыдно»»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков принес извинения болельщикам команды за домашнее поражение от «Крыльев Советов» (1:3) во встрече шестого тура РПЛ.

Футболист вышел на замену в начале второго тайма и отличился в добавленное арбитром время.

«Сейчас у команды черная полоса. В первом тайме момент был, но пропустили сразу же. Плюс удаление, две ошибки. Сами привезли себе. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Стыдно.

Чего не хватает? Вроде настраиваемся, но фарта не хватает. Коллектив и состав боевой. После матча было нехорошее настроение в раздевалке,» – сказал Панюков.