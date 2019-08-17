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    Панюков – после поражения от «Крыльев Советов»: «Хочу извиниться перед болельщиками. Стыдно»»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков принес извинения болельщикам команды за домашнее поражение от «Крыльев Советов» (1:3) во встрече шестого тура РПЛ.

    Футболист вышел на замену в начале второго тайма и отличился в добавленное арбитром время.

    «Сейчас у команды черная полоса. В первом тайме момент был, но пропустили сразу же. Плюс удаление, две ошибки. Сами привезли себе. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Стыдно.

    Чего не хватает? Вроде настраиваемся, но фарта не хватает. Коллектив и состав боевой. После матча было нехорошее настроение в раздевалке,» – сказал Панюков.

    • После шести туров екатеринбургская команда набрала семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
    • У самарцев после этой победы стало шесть баллов, волжане поднялись на 10-ю строчку.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +216

      ЗЖМ 1 час назад

      Андрей, а чтож "Емеля" команду-то подвёл?.. Умышленно? Статистика у вас лучше...а он 2 карточки получил...

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