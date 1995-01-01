Дзюба и Азмун выйдут в нападении у «Зенита», Глушаков сыграет с первых минут у «Ахмата»

Все адекватные болеют за СВОЮ любимую команду. А невменяемая нечисть клацает плюсики твоего комментария и минусует мой.
«Зенит» и «Ахмат» огласили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Сантос, Смольников, Оздоев, Ерохин, Барриос, Ригони, Дзюба, Азмун.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Вилькер, Нижич, иванов, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин.
- Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.