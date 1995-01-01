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    Дзюба и Азмун выйдут в нападении у «Зенита», Глушаков сыграет с первых минут у «Ахмата»

    «Зенит» и «Ахмат» огласили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Сантос, Смольников, Оздоев, Ерохин, Барриос, Ригони, Дзюба, Азмун.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Вилькер, Нижич, иванов, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин.

    • Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +511

      Ганнибал Лектор 12 минут назад

      Все адекватные болеют за СВОЮ любимую команду. А невменяемая нечисть клацает плюсики твоего комментария и минусует мой.

      1
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      Рейтинг: +2466

      paracetamol > Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      Много нечисти развелось, особенно в свинарнике.

      1
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      Рейтинг: +277

      SinyaaPyll 25 минут назад

      Все адекватные сегодня за "Ахмат".

      -3
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      Рейтинг: +818

      Genz 30 минут назад

      Глушаков сегодня забьет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1553

      алдан2014 45 минут назад

      Дзюба и Глушаков...

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