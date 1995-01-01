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    РЖД не планирует сокращать спонсирование «Локомотива»

    Заместитель генерального директора РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что УЕФА разрешил компании финансировать в клуб 52 миллиона евро, которые могут быть увеличены до 56, если железнодорожники продолжат в дальнейшем выступать в Лиге чемпионов.

    В последние годы «Локомотив» в рамках спонсорского контракта ежегодно получает от РЖД 5 миллиардов рублей (около 69 миллионов евро).

    «В рамках фэйр-плей контракты в Европе всегда оцениваются чуть ниже. Это говорит только о том, что у УЕФА в рамках фэйр-плей нет претензий. Ни о каком сокращении (спонсорских отчислений) речи не идет», – сказал Мещеряков.

    «Так как я новый человек (в клубе), не могу однозначно сказать, что это ежегодная процедура. Но, как я понимаю, это обычное письмо, в котором УЕФА подтверждает, что не возражает против участия того или иного клуба в Лиге чемпионов. Ничего из ряда вон выходящего в этом письме нет. Это рутина», – отметил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

    • После пяти туров московская команда набрала 10 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.
    • Завтра, 18 августа, «Локомотив» сыграет против «Динамо».

    Источник: ТАСС

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