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    «Мутко против»: УЕФА разрешил РЖД вложить в «Локомотив» 52 миллиона евро

    Следственная палата по финансовому контролю УЕФА дала разрешение РЖД инвестировать в «Локомотив» 52 миллиона евро. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    При условии выступления клуба в Лиге чемпионов эта сумма может быть увеличена до 56 миллионов.

    «Несколько лет назад у «Локомотива» были проблемы с финансовым фэйр-плей. По данным Football leaks, в 2012-13 годах РЖД с помощью махинаций влила в клуб 100 миллионов евро через подставные фирмы. В результате разбирательств клуб был оштрафован.

    В 2015 году «Локомотив» заключил с УЕФА соглашение, гарантируя выполнение всех финансовых требований. Позже бывший генеральный директор железнодорожников Илья Геркус представил европейским чиновникам коммерческий план клуба.

    Спустя два года УЕФА подтвердил, что все ок. Организация оценила клуб в 52 миллиона евро, а это значит, именно такую сумму РЖД теперь может вкладывать в красно-зеленых», – пишет «Мутко против».

    • В сезоне-2019/20 «Локомотив» примет участие в групповом раунде Лиги чемпионов.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1264

      Антон bx14e 9 минут назад

      ..."Спустя два года УЕФА подтвердил, что все ок." ...Окей все,так и сказали))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1545

      алдан2014 11 минут назад

      УЕФА конечно не волнует,что Локо существует за счёт монополиста РЖД,то есть за постоянные роста цен на билеты

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2560

      Fan Loko mik 50 минут назад

      Не пойму, почему зениту всё не почем???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1085

      srg38 52 минуты назад

      "... именно такую сумму РЖД теперь может вкладывать в красно-зеленых" Ключевое слово МОЖЕТ)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4736

      BRO_football 1 час назад

      Лучше бы за ПСЖ и Манчестер Сити так следили! У них каждый год сотни миллионов евро появляются не пойми откуда, а УЕФА делает вид, что всё по правилам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18975

      oyabun 1 час назад

      Ну а почему бы и не "влить". Цены на билеты в поездах сейчас такие, что порой на самолете дешевле долететь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10492

      sssrspartak > oyabun 1 час назад

      это да!сейчас все просто!цены поднял и все!вкладывай куда хошь!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1977

      TOMSON > oyabun 1 час назад

      Хорошо подмечено. Если откинуть «Российское изобретение» плацкарт, то цены или равны или дороже самолета. А если добавить затраты на еду в дороге, то и плацкарт становится соизмерим с самолетом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Фан666 1 час назад

      Это не поможет выйти из группы ЛЧ

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2670

      AtticusFinch > Фан666 1 час назад

      Но поможет приобрести Рибери!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4930

      Антибиотик > Фан666 5 минут назад

      Зато поможет тебе хавальник раскрывать по чем зря.

      0
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