«Мутко против»: УЕФА разрешил РЖД вложить в «Локомотив» 52 миллиона евро

Следственная палата по финансовому контролю УЕФА дала разрешение РЖД инвестировать в «Локомотив» 52 миллиона евро. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

При условии выступления клуба в Лиге чемпионов эта сумма может быть увеличена до 56 миллионов.

«Несколько лет назад у «Локомотива» были проблемы с финансовым фэйр-плей. По данным Football leaks, в 2012-13 годах РЖД с помощью махинаций влила в клуб 100 миллионов евро через подставные фирмы. В результате разбирательств клуб был оштрафован.

В 2015 году «Локомотив» заключил с УЕФА соглашение, гарантируя выполнение всех финансовых требований. Позже бывший генеральный директор железнодорожников Илья Геркус представил европейским чиновникам коммерческий план клуба.

Спустя два года УЕФА подтвердил, что все ок. Организация оценила клуб в 52 миллиона евро, а это значит, именно такую сумму РЖД теперь может вкладывать в красно-зеленых», – пишет «Мутко против».