Крицюк – в стартовом составе «Краснодара» на игру с «Тамбовом». Он не играл в РПЛ с декабря

Если Сафонова посадят на банку, печаль( Сейчас время для роста
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на игру шестого тура РПЛ.
Игру с первых минут у краснодарцев начнет голкипер Станислав Крицюк. В последний раз он принимал участие во встрече Премьер-лиги 9 декабря 2018 года.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасев, Чернышов, Мамтов, Костюков.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Ольссон, Вилена, Вандерсон, Игнатьев, Сулеманов.
- Матч пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.