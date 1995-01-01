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    Крицюк – в стартовом составе «Краснодара» на игру с «Тамбовом». Он не играл в РПЛ с декабря

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на игру шестого тура РПЛ.

    Игру с первых минут у краснодарцев начнет голкипер Станислав Крицюк. В последний раз он принимал участие во встрече Премьер-лиги 9 декабря 2018 года.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасев, Чернышов, Мамтов, Костюков.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Ольссон, Вилена, Вандерсон, Игнатьев, Сулеманов.

    • Матч пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      Sancool 9 минут назад

      Если Сафонова посадят на банку, печаль( Сейчас время для роста

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Prodriver 17 минут назад

      Вперед Быки!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18975

      oyabun 34 минуты назад

      А что не так с Сафоновым?

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