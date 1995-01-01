Крицюк – в стартовом составе «Краснодара» на игру с «Тамбовом». Он не играл в РПЛ с декабря

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на игру шестого тура РПЛ.

Игру с первых минут у краснодарцев начнет голкипер Станислав Крицюк. В последний раз он принимал участие во встрече Премьер-лиги 9 декабря 2018 года.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасев, Чернышов, Мамтов, Костюков.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Ольссон, Вилена, Вандерсон, Игнатьев, Сулеманов.