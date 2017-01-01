Тухель: «Сильный «ПСЖ» – это команда с Неймаром. Я всегда буду защищать его»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ответил на вопросы по поводу ситуации с нападающим Неймаром перед матчем второго тура Лиги 1 с «Ренном».

Бразилец не был включен в заявку парижан на воскресную игру. На официальном сайте клуба сказано, что футболист проходит восстановление.

«Трансферное окно закроется 2 сентября. Я могу только повторить: Неймар – наш игрок. Когда я думаю о сильной команде, я думаю о команде с Неймаром, но при этом игрок должен быть с хорошим настроением и агрессией, рывками, дриблингом и полностью физически готовым. Сильный «ПСЖ» – это команда с Неймаром в составе. Он не покинул клуб, ничего не изменилось.

Каковы мои нынешние отношения с Неймаром? Такие же, как и прежде. Это внутренние вещи. Если мы не достигнем какого-либо решения, он останется в «ПСЖ». Это игрок, у которого еще три года контракта с клубом.

Реакция болельщиков в матче против «Нима»? Я не обсуждал это с ним, но я знаю, что он чувствительный парень. Я уверен, что он знает, как нелегко убедить людей в том, что он продолжает биться за команду и отдает все возможное.

Это проблема. Мы должны сделать это вместе. Я всегда буду защищать его. Ему придется вернуться на максимально возможный уровень. Это должно случиться. Когда Неймар вернется в состав, надеюсь, он будет более агрессивен и способен играть 90 минут. Повторю: сильный «ПСЖ» – это команда с Неймаром», – сказал Тухель.