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    AS: «Реал» хочет купить Пулишича, если не удастся подписать Неймара

    «Реал» рассматривает альтернативные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Как сообщает AS со ссылкой на Don Balon, мадридский клуб проявляет интерес к вингеру «Челси» Кристиану Пулишичу, покупка которого обойдется значительно дешевле.

    «Реал» давно следит за прогрессом 20-летнего футболиста и считает его будущей звездой.

    • «Челси» купил Пулишича в январе у дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро.
    • Вторую половину сезона игрок провел в немецкой команде на правах аренды.
    • В стартовавшей кампании американец сыграл два матча и сделал одну результативную передачу.

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1846

      BlackMurder 3 минуты назад

      Кто его отдаст?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7910

      Cules2013 15 минут назад

      Челси никого не отпустит, трансферный бан, играть будет некому, к тому же Пулишич только пришёл и рассматривается, как игрок под основу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +685

      VVadic 58 минут назад

      ДонЭблан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1176

      Derzkiy1 1 час назад

      Бредятина , он только перешёл ...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +48

      jo31 1 час назад

      А го#на на лопате не хочет, надоел реал с барсой, скупают толпами игроков а потом гниют на лавке, вот что там с ёвичем, все уже не подходит им...плохой менеджмент

      4
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