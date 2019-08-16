AS: «Реал» хочет купить Пулишича, если не удастся подписать Неймара

Кто его отдаст?
«Реал» рассматривает альтернативные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.
Как сообщает AS со ссылкой на Don Balon, мадридский клуб проявляет интерес к вингеру «Челси» Кристиану Пулишичу, покупка которого обойдется значительно дешевле.
«Реал» давно следит за прогрессом 20-летнего футболиста и считает его будущей звездой.
- «Челси» купил Пулишича в январе у дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро.
- Вторую половину сезона игрок провел в немецкой команде на правах аренды.
- В стартовавшей кампании американец сыграл два матча и сделал одну результативную передачу.