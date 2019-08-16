AS: «Реал» хочет купить Пулишича, если не удастся подписать Неймара

«Реал» рассматривает альтернативные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как сообщает AS со ссылкой на Don Balon, мадридский клуб проявляет интерес к вингеру «Челси» Кристиану Пулишичу, покупка которого обойдется значительно дешевле.

«Реал» давно следит за прогрессом 20-летнего футболиста и считает его будущей звездой.