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    Sport.es: «Барселона» готова продать Видаля за 20 миллионов

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

    По информации источника, каталонский клуб готов продать чилийца за 20 миллионов евро и ждет предложений по его трансферу.

    Предметный интерес к 32-летнему футболисту проявляют «Интер» и «ПСЖ».

    • «Барселона» прошлым летом купила Видаля у «Баварии» за 18 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 игрок забил три гола и сделал семь результативных передач в 53 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Sport.es

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      Genz 15 минут назад

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