Sport.es: «Барселона» готова продать Видаля за 20 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб готов продать чилийца за 20 миллионов евро и ждет предложений по его трансферу.

Предметный интерес к 32-летнему футболисту проявляют «Интер» и «ПСЖ».