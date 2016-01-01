Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Дмитрия Черышева за оскорбления дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 30 тысяч рублей

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев не сможет быть на скамейке запасных в ближайшие два матча команды. Специалиста дисквалифицировал Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

    «...за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча – дисквалифицировать главного тренера Черышева Д.Н. (ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород) на 2 (Два) матча Первенства России по футболу и оштрафовать на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей», – сказано в релизе РФС.

    • Решение вынесено после матча ФНЛ «Балтика» – «Нижний Новгород» (2:1).
    • Нижегородцы идут в таблице в зоне вылета.
    • Черышев работает в Нижнем Новгороде с прошлого года.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73241
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru