Дмитрия Черышева за оскорбления дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 30 тысяч рублей

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев не сможет быть на скамейке запасных в ближайшие два матча команды. Специалиста дисквалифицировал Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

«...за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча – дисквалифицировать главного тренера Черышева Д.Н. (ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород) на 2 (Два) матча Первенства России по футболу и оштрафовать на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей», – сказано в релизе РФС.