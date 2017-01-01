Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    «Чемпионат»: «Динамо» интересуется форвардом «Порту» Тикиньо

    «Динамо» может приобрести нападающего «Порту» Тикиньо.

    По информации «Чемпионата», москвичи проявляют интерес к 28-летнему игроку.

    • Бразилец перешел в португальский клуб из «Витории Гимараеш» в январе 2017 года за 5,6 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне футболист провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, записав в свой актив 23 гола и семь результативных передач.
    • Контракт форварда с «Порту» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Тикиньо в 12 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7101

      alex1951 13 минут назад

      ,,Динамо,, Лиссабон..)))) Ну-ну...самое то...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73241
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru