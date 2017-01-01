«Чемпионат»: «Динамо» интересуется форвардом «Порту» Тикиньо

,,Динамо,, Лиссабон..)))) Ну-ну...самое то...
«Динамо» может приобрести нападающего «Порту» Тикиньо.
По информации «Чемпионата», москвичи проявляют интерес к 28-летнему игроку.
- Бразилец перешел в португальский клуб из «Витории Гимараеш» в январе 2017 года за 5,6 миллиона евро.
- В прошлом сезоне футболист провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, записав в свой актив 23 гола и семь результативных передач.
- Контракт форварда с «Порту» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Тикиньо в 12 миллионов евро.