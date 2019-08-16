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    Агент Сигурдссона: «У Арнора ничего серьезного. Решение о его участии в дерби будет принято перед матчем»

    Футбольный агент Бьярки Гуннлаугсон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, сообщил, что футболист избежал серьезной травмы в игре пятого тура РПЛ с «Сочи» (0:0) и, возможно, сможет сыграть в дерби со «Спартаком».

    Во встрече с сочинцами исландец был заменен на 28-й минуте. Ранее стало известно, что у него повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

    «Обследование показало, что у Арнора нет ничего серьезного. Небольшой ушиб лодыжки, всего лишь синяк. Срок восстановления – одна неделя.

    Решение об участии Сигурдссона в дерби будет принято, скорее всего, накануне матча», – сказал Гуннлаугсон.

    • Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.
    • После пяти туров армейцы набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице, красно-белые идут на седьмой строчке (8).

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3588

      Спартач80 1 час назад

      Здоровья.Мы за честное дерби,без травм.

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