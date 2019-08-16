Агент Сигурдссона: «У Арнора ничего серьезного. Решение о его участии в дерби будет принято перед матчем»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугсон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, сообщил, что футболист избежал серьезной травмы в игре пятого тура РПЛ с «Сочи» (0:0) и, возможно, сможет сыграть в дерби со «Спартаком».

Во встрече с сочинцами исландец был заменен на 28-й минуте. Ранее стало известно, что у него повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

«Обследование показало, что у Арнора нет ничего серьезного. Небольшой ушиб лодыжки, всего лишь синяк. Срок восстановления – одна неделя.

Решение об участии Сигурдссона в дерби будет принято, скорее всего, накануне матча», – сказал Гуннлаугсон.