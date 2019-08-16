Агент Сигурдссона: «У Арнора ничего серьезного. Решение о его участии в дерби будет принято перед матчем»

Здоровья.Мы за честное дерби,без травм.
Футбольный агент Бьярки Гуннлаугсон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, сообщил, что футболист избежал серьезной травмы в игре пятого тура РПЛ с «Сочи» (0:0) и, возможно, сможет сыграть в дерби со «Спартаком».
Во встрече с сочинцами исландец был заменен на 28-й минуте. Ранее стало известно, что у него повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.
«Обследование показало, что у Арнора нет ничего серьезного. Небольшой ушиб лодыжки, всего лишь синяк. Срок восстановления – одна неделя.
Решение об участии Сигурдссона в дерби будет принято, скорее всего, накануне матча», – сказал Гуннлаугсон.
- Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.
- После пяти туров армейцы набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице, красно-белые идут на седьмой строчке (8).