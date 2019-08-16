Агент Айт Беннассера: «Мы действительно контактируем с ЦСКА»

Монако купил Беннассера за 3 млн. и ЦСКА нужно покупать его не более 4 млн. евро. или брать в аренду с возможностью выкупа, что будет
предпочтительным вариантом для ЦСКА. ИМХО.
Футбольный агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Айт Беннассера, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что москвичи интересуются 23-летним игроком, а сумма сделки может составить 6 миллионов евро.
«Я не комментирую слухи. Могу лишь подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста», – сказал Кнез.
- Беннассер перешел в «Монако» из «Нанси» в 2016 году за 3 миллиона евро.
- Марокканец провел за монегасков 18 матчей и сделал две голевые передачи.
- Контракт хавбека действует до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Айт Беннассера в 10 миллионов евро.