Агент Айт Беннассера: «Мы действительно контактируем с ЦСКА»

Футбольный агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Айт Беннассера, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что москвичи интересуются 23-летним игроком, а сумма сделки может составить 6 миллионов евро.

«Я не комментирую слухи. Могу лишь подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста», – сказал Кнез.