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    Агент Айт Беннассера: «Мы действительно контактируем с ЦСКА»

    Футбольный агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Айт Беннассера, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в ЦСКА.

    Ранее сообщалось, что москвичи интересуются 23-летним игроком, а сумма сделки может составить 6 миллионов евро.

    «Я не комментирую слухи. Могу лишь подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста», – сказал Кнез.

    • Беннассер перешел в «Монако» из «Нанси» в 2016 году за 3 миллиона евро.
    • Марокканец провел за монегасков 18 матчей и сделал две голевые передачи.
    • Контракт хавбека действует до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Айт Беннассера в 10 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9260

      vladimir-7 25 минут назад

      Монако купил Беннассера за 3 млн. и ЦСКА нужно покупать его не более 4 млн. евро. или брать в аренду с возможностью выкупа, что будет
      предпочтительным вариантом для ЦСКА. ИМХО.

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      Рейтинг: +1958

      InterMilLano1908 53 минуты назад

      Охх как нужен опорник... надеюсь подпишут

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