Сутормин: «Привык к партнерам по средней линии. Надо активнее действовать впереди»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результаты петербургского клуба после первых пяти туров РПЛ.

«Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков. Есть еще над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше.

Я уже привык к партнерам по средней линии. Надо еще только активнее действовать впереди, больше брать игру на себя.

В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьезностью», – заявил Сутормин.