Сутормин: «Привык к партнерам по средней линии. Надо активнее действовать впереди»

Хватит совести не праздновать гол в ворота "Рубина" - клуба, который дал тебе всё?
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результаты петербургского клуба после первых пяти туров РПЛ.
«Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков. Есть еще над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше.
Я уже привык к партнерам по средней линии. Надо еще только активнее действовать впереди, больше брать игру на себя.
В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьезностью», – заявил Сутормин.
- «Зенит» после пяти туров идет на первом месте лишь с одной ничьей и 13 очками.
- Ближайший преследователь – «Ростов» отстает на два очка.