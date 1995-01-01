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    Сутормин: «Привык к партнерам по средней линии. Надо активнее действовать впереди»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результаты петербургского клуба после первых пяти туров РПЛ.

    «Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков. Есть еще над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше.

    Я уже привык к партнерам по средней линии. Надо еще только активнее действовать впереди, больше брать игру на себя.

    В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьезностью», – заявил Сутормин.

    • «Зенит» после пяти туров идет на первом месте лишь с одной ничьей и 13 очками.
    • Ближайший преследователь – «Ростов» отстает на два очка.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +271

      SinyaaPyll 1 час назад

      Хватит совести не праздновать гол в ворота "Рубина" - клуба, который дал тебе всё?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      Chingis17rus 1 час назад

      Полезен, но не ярок.

      0
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