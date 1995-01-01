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    Корниленко вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о вхождении Сергея Корниленко в тренерский штаб команды.

    Какие функции будет выполнять 36-летний белорус, в сообщении не указано.

    «Я очень рад возвращению в Самару. Для меня начинается новый этап в футбольной карьере. Постараюсь принести такую же пользу «Крыльям» в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком. Буду рад видеть болельщиков как на «Самара Арене», так и на выездных играх», – сказал Корниленко.

    • Нападающий выступал за «Крылья» с 2011 года.
    • Корниленко провел 205 матчей в составе самарской команды, забил 56 голов и сделал 19 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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