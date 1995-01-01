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    Месси пропустит матч с «Атлетиком»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси не поможет своей команде в матче 1-го тура Примеры против «Атлетика».

    Как сообщает Sport.es, аргентинец не участвовал в сегодняшней тренировке. Он по-прежнему восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

    Ожидается, что 32-летний футболист вернется к занятиям в общей группе на следующей неделе.

    • Матч «Атлетик» – «Барселона» состоится в пятницу, 16 августа.
    • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
    • В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1632

      SarJr 42 минуты назад

      Значит начнём эту лалигу с поражения(((

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