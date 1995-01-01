Месси пропустит матч с «Атлетиком»

Значит начнём эту лалигу с поражения(((
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не поможет своей команде в матче 1-го тура Примеры против «Атлетика».
Как сообщает Sport.es, аргентинец не участвовал в сегодняшней тренировке. Он по-прежнему восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
Ожидается, что 32-летний футболист вернется к занятиям в общей группе на следующей неделе.
- Матч «Атлетик» – «Барселона» состоится в пятницу, 16 августа.
- Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
- В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.