Месси пропустит матч с «Атлетиком»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не поможет своей команде в матче 1-го тура Примеры против «Атлетика».

Как сообщает Sport.es, аргентинец не участвовал в сегодняшней тренировке. Он по-прежнему восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

Ожидается, что 32-летний футболист вернется к занятиям в общей группе на следующей неделе.