«Советский спорт»: «Динамо» и «Спартак» – самые убыточные клубы России в 2018 году

Журналисты «Советского спорта» проанализировали доходы и расходы клубов РПЛ по итогам прошлого года.

Самым прибыльным клубом России стала «Уфа», которая заработала 428 миллионов рублей (около 40% от клубного бюджета). На втором месте оказался «Оренбург» – 80 миллионов, (8% от бюджета).

ЦСКА заработал 18 миллионов, «Енисей» – 13 миллионов, «Арсенал» – 10 миллионов, «Краснодар» – 1 миллион, «Урал» – 0,2 миллиона. Для этих клубов прибыль не превысила 1% от бюджета.

Среди убыточных клубов оказались «Зенит» (15 миллионов), «Крылья Советов» (130 миллионов), «Анжи» (140 миллионов), «Ростов» (458 миллионов).

Первое место по убыткам заняло московское «Динамо» – 1,1 миллиарда. Убытки «Спартака» составили 878 миллионов.

Анализу подвергались финансовые отчетности, бухгалтерская отчетность СПАРК и данные о трансферах игроков. «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив» финотчетность за 2018 год не предоставили.