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    «Советский спорт»: «Динамо» и «Спартак» – самые убыточные клубы России в 2018 году

    Журналисты «Советского спорта» проанализировали доходы и расходы клубов РПЛ по итогам прошлого года.

    Самым прибыльным клубом России стала «Уфа», которая заработала 428 миллионов рублей (около 40% от клубного бюджета). На втором месте оказался «Оренбург» – 80 миллионов, (8% от бюджета).

    ЦСКА заработал 18 миллионов, «Енисей» – 13 миллионов, «Арсенал» – 10 миллионов, «Краснодар» – 1 миллион, «Урал» – 0,2 миллиона. Для этих клубов прибыль не превысила 1% от бюджета.

    Среди убыточных клубов оказались «Зенит» (15 миллионов), «Крылья Советов» (130 миллионов), «Анжи» (140 миллионов), «Ростов» (458 миллионов).

    Первое место по убыткам заняло московское «Динамо» – 1,1 миллиарда. Убытки «Спартака» составили 878 миллионов.

    Анализу подвергались финансовые отчетности, бухгалтерская отчетность СПАРК и данные о трансферах игроков. «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив» финотчетность за 2018 год не предоставили.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:50
    Комментарии22
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      Рейтинг: +6389

      silver29 11 минут назад

      Ни о чем, Спартак частный клуб, и это убытки владельца, а не клуба, а вот сенит что делает в этом списке ? полностью государственная поддержка и на тебе убыток ((( так есть повод счетной палате заинтересоваться расходованием средств.

      0
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      Рейтинг: +5934

      FanatSerj 23 минуты назад

      филькина грамота, как будто у нас в клубах белая бухгалтерия, с таким же успехом можно любые цифры напридумать и написать.

      0
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      Рейтинг: +338

      Chingis17rus 58 минут назад

      Не новость

      0
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      Рейтинг: +3447

      nik55 1 час назад

      Журналисты «Советского спорта»-----это что счетная палата ? чистый пиар журналистов и ничего более

      1
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      Рейтинг: +322

      Сенситив 1 час назад

      ...Журналисты «Советского спорта» проанализировали доходы и расходы клубов РПЛ по итогам прошлого года...
      мне всегда не нравяца люди, которые любят считать ЧУЖИЕ деньги, при этом не имея ни документов, ни отчётов, а так, от балды, ведь вот
      ...«Рубин», «Ахмат» и «Локомотив» финотчетность за 2018 год не предоставили...
      но самое интересное, что цифр - никаких! как обычно ППП (палец, пол, потолок, кто не въехал), можно и не заморичиваца, пиши ЛЮБУЮ, НИКТО не проверит, журнашлюшки спят спокойно, как-то так...))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3555

      ivan-football-fan > Сенситив 1 час назад

      Вы какую статью читали?
      "...проанализировали доходы и расходы клубов РПЛ по итогам прошлого года...Анализу подвергались финансовые отчетности, бухгалтерская отчетность СПАРК и данные о трансферах игроков....."
      По-Вашему надо было...ЧТО-ТО ДРУГОЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ?
      "...«Рубин», «Ахмат» и «Локомотив» финотчетность за 2018 год не предоставили..."
      ПО НИМ ПОЭТОМУ И ВЫВОДОВ НЕТ....
      Что не так?

      1
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      ...
      Рейтинг: +322

      Сенситив > ivan-football-fan 1 час назад

      а вы какую статью читали?
      ...мне всегда не нравяца люди, которые любят считать ЧУЖИЕ деньги...
      ещё вопросы есть?

      0
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      Рейтинг: +4441

      Агасфер 1 час назад

      Это было опубликовано ещё перед матчем "Спартак"-"Динамо".

      0
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      Рейтинг: +789

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё голословно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3555

      ivan-football-fan > Alekxei Z. 1 час назад

      Вы какую статью читали?
      "...проанализировали доходы и расходы клубов РПЛ по итогам прошлого года...Анализу подвергались финансовые отчетности, бухгалтерская отчетность СПАРК и данные о трансферах игроков....."
      По-Вашему надо было...ЧТО-ТО ДРУГОЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ?
      "...«Рубин», «Ахмат» и «Локомотив» финотчетность за 2018 год не предоставили..."
      ПО НИМ ПОЭТОМУ И ВЫВОДОВ НЕТ....
      Что не так????

      0
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      Рейтинг: +1078

      777+ 1 час назад

      Убытки Спартака, Динамо - нет, не верю,
      Сдается мне, что здесь расклад другой!!!!
      "Отмыли" миллионы на бумаге, а потом в офшоры....
      Гуляй Арнольдыч, пока молодой!!!.....

      0
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      Рейтинг: +275

      evgevg13 1 час назад

      где цифры? одни слова...

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      Рейтинг: +3555

      ivan-football-fan > evgevg13 1 час назад

      ЦИФРЫ НИЖЕ В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЕЖДУ СЛОВАМИ))))
      Самым прибыльным клубом России стала «Уфа», которая заработала 428 миллионов рублей (около 40% от клубного бюджета). На втором месте оказался «Оренбург» – 80 миллионов, (8% от бюджета).
      ЦСКА заработал 18 миллионов, «Енисей» – 13 миллионов, «Арсенал» – 10 миллионов, «Краснодар» – 1 миллион, «Урал» – 0,2 миллиона. Для этих клубов прибыль не превысила 1% от бюджета.
      Среди убыточных клубов оказались «Зенит» (15 миллионов), «Крылья Советов» (130 миллионов), «Анжи» (140 миллионов), «Ростов» (458 миллионов).
      Первое место по убыткам заняло московское «Динамо» – 1,1 миллиарда. Убытки «Спартака» составили 878 миллионов.
      Анализу подвергались финансовые отчетности, бухгалтерская отчетность СПАРК и данные о трансферах игроков. «

      0
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      Рейтинг: +8162

      vka1970 1 час назад

      Возможно это только верхушка айсберга.Мы никогда не узнаем сколько деятели в клубах по карманам растащили.

      2
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      Рейтинг: +3555

      ivan-football-fan > vka1970 1 час назад

      К БАБКЕ НЕ ХОДИ))+

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