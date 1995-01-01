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    Уткин: «Порту», я вам очень признателен. Для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго слова»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал отмену трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту»«Краснодар» (2:3) на «Матч ТВ».

    «Заметьте, наши клубы очень часто выигрывают, когда футбол почему-то не показывают. Прошла неделя, и мы живем в новой реальности: «Краснодар» грохнул «Порту» на выезде 3:2. У меня смешанные чувства, друзья мои, – не по поводу победы, а по поводу непоказа матча. Потому что каждую неделю я говорю о встречах, которые все видели, не имея возможности показать ни единого кадра.

    И вот сейчас я, наконец, могу быть с вами в равных условиях. Я тоже видел, как вы, и не могу вам показать. Я воображаю. И поэтому готов себе представить Шапи Сулейманова кем-то вроде Георгия Победоносца. Я этого не видел, и вы этого не видели. Вам приходится мне верить.

    Кому я за это должен быть признателен? Я думал, что во второй раз в жизни после того, как меня [выгнали] с работы, буду признателен «Матч ТВ», потому что теперь я разговариваю здесь с вами. Но, как выяснилось, «Матч ТВ» здесь ни при чем.

    Оказывается, я должен говорить спасибо каким-то неизвестным мне португальцам. Оказывается, все это устроили они. Оказывается, именно благодаря им эта победа приобретает такой мифологический характер. Поэтому, португальцы, я очень-очень вам признателен за то, что вы оказали лично мне эту самую услугу. Простите, но я действительно оказался в прибытке. И, увы, даже у меня нет ни одного доброго слова для «Матч ТВ» в этой ситуации», — сказал Уткин в ролике на своем YouTube-канале.

    • «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • В итоге канал показал последние 10 минут матча в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев.
    • Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
    • Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявлял, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +380

      johnny983 3 минуты назад

      Думаю, Василий и сам не понял, что он тут накалякал)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      ААМ 32 минуты назад

      Не люблю Уткина за грубость, переходящую в хамство, но здесь он прав на 100%.

      0
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      Рейтинг: +1669

      Krasnodar 123 33 минуты назад

      ЭХ... ВАСЯ, ВАСЯ!

      0
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      Рейтинг: +1398

      erma 35 минут назад

      "Мне нечего было сказать по существу, поэтому я решил придраться к манерам" - Стругацкие

      0
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      Рейтинг: +1669

      Krasnodar 123 38 минут назад

      Вася ты стал мудрее за последние месяцы! Ты уже не говорил, что сбреешь бороденку, если Краснодар пройдет Порту, как прошлый раз получилось с Байером! Да и сбривание бороды уже не канает, ставки растут- тут нужно что-то более существенное на кон ставить!

      0
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      Рейтинг: +1161

      Caniggia 40 минут назад

      Опять жирный грохнул стакан и занялся любимым бредовым словоблудием и демагогией.

      1
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      Рейтинг: +673

      VVadic 44 минуты назад

      Не любит Вася бывших работодателей.

      0
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      Рейтинг: +1669

      Krasnodar 123 > VVadic 37 минут назад

      И даже не уважает!

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      Рейтинг: +35

      O-kolesov 1 час назад

      Не понял. В чём смысл этой ахинеи?

      0
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      Рейтинг: +1374

      Axe111 1 час назад

      ГАВР ЛОЛ сброд собрали ска

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      Рейтинг: +101

      DSmoto 1 час назад

      чересчур осторожно

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