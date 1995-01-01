Уткин: «Порту», я вам очень признателен. Для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго слова»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал отмену трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3) на «Матч ТВ».

«Заметьте, наши клубы очень часто выигрывают, когда футбол почему-то не показывают. Прошла неделя, и мы живем в новой реальности: «Краснодар» грохнул «Порту» на выезде 3:2. У меня смешанные чувства, друзья мои, – не по поводу победы, а по поводу непоказа матча. Потому что каждую неделю я говорю о встречах, которые все видели, не имея возможности показать ни единого кадра.

И вот сейчас я, наконец, могу быть с вами в равных условиях. Я тоже видел, как вы, и не могу вам показать. Я воображаю. И поэтому готов себе представить Шапи Сулейманова кем-то вроде Георгия Победоносца. Я этого не видел, и вы этого не видели. Вам приходится мне верить.

Кому я за это должен быть признателен? Я думал, что во второй раз в жизни после того, как меня [выгнали] с работы, буду признателен «Матч ТВ», потому что теперь я разговариваю здесь с вами. Но, как выяснилось, «Матч ТВ» здесь ни при чем.

Оказывается, я должен говорить спасибо каким-то неизвестным мне португальцам. Оказывается, все это устроили они. Оказывается, именно благодаря им эта победа приобретает такой мифологический характер. Поэтому, португальцы, я очень-очень вам признателен за то, что вы оказали лично мне эту самую услугу. Простите, но я действительно оказался в прибытке. И, увы, даже у меня нет ни одного доброго слова для «Матч ТВ» в этой ситуации», — сказал Уткин в ролике на своем YouTube-канале.