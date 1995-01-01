Уткин: «Порту», я вам очень признателен. Для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго слова»

Думаю, Василий и сам не понял, что он тут накалякал)
Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал отмену трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3) на «Матч ТВ».
«Заметьте, наши клубы очень часто выигрывают, когда футбол почему-то не показывают. Прошла неделя, и мы живем в новой реальности: «Краснодар» грохнул «Порту» на выезде 3:2. У меня смешанные чувства, друзья мои, – не по поводу победы, а по поводу непоказа матча. Потому что каждую неделю я говорю о встречах, которые все видели, не имея возможности показать ни единого кадра.
И вот сейчас я, наконец, могу быть с вами в равных условиях. Я тоже видел, как вы, и не могу вам показать. Я воображаю. И поэтому готов себе представить Шапи Сулейманова кем-то вроде Георгия Победоносца. Я этого не видел, и вы этого не видели. Вам приходится мне верить.
Кому я за это должен быть признателен? Я думал, что во второй раз в жизни после того, как меня [выгнали] с работы, буду признателен «Матч ТВ», потому что теперь я разговариваю здесь с вами. Но, как выяснилось, «Матч ТВ» здесь ни при чем.
Оказывается, я должен говорить спасибо каким-то неизвестным мне португальцам. Оказывается, все это устроили они. Оказывается, именно благодаря им эта победа приобретает такой мифологический характер. Поэтому, португальцы, я очень-очень вам признателен за то, что вы оказали лично мне эту самую услугу. Простите, но я действительно оказался в прибытке. И, увы, даже у меня нет ни одного доброго слова для «Матч ТВ» в этой ситуации», — сказал Уткин в ролике на своем YouTube-канале.
- «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
- В итоге канал показал последние 10 минут матча в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев.
- Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
- Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявлял, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.