«Матч ТВ» может показать «Спартак» – ЦСКА в качестве извинений за сорванную трансляцию игры «Порту» – «Краснодар»

Что за бред? Сфигали они должны это делать только в качестве извинения? Какого х е р а они это не делают в обычном порядке? Наглости выше крыши. И плюс, это как у бомжа отобрать первое, второе и компот, а потом в качестве извенения кинуть 3 корочки хлеба. То был интереснейший исторический матч, а это обыденный матч чемпионата двух скучнейших команд. Афигенно!!!!!!
Телеканал «Матч ТВ» рассматривает вариант с включением в эфирную сетку трансляции центральной игры 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
По информации Евро-Футбол.ру, таким образом руководство канала хочет загладить ситуацию со срывом показа ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3).
- Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа.
- Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
- Трансляция матча «Порту» – «Краснодар» сорвалась из-за отказа португальского клуба продавать ТВ-права российскому телеканалу.
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