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    «Матч ТВ» может показать «Спартак» – ЦСКА в качестве извинений за сорванную трансляцию игры «Порту» – «Краснодар»

    Телеканал «Матч ТВ» рассматривает вариант с включением в эфирную сетку трансляции центральной игры 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    По информации Евро-Футбол.ру, таким образом руководство канала хочет загладить ситуацию со срывом показа ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту»«Краснодар» (2:3).

    • Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа.
    • Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
    • Трансляция матча «Порту» – «Краснодар» сорвалась из-за отказа португальского клуба продавать ТВ-права российскому телеканалу.

    Источник: Евро-Футбол.ру

    Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года. Аудитория в твиттере – 2729 подписчиков.

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1624

      SarJr 1 минуту назад

      Что за бред? Сфигали они должны это делать только в качестве извинения? Какого х е р а они это не делают в обычном порядке? Наглости выше крыши. И плюс, это как у бомжа отобрать первое, второе и компот, а потом в качестве извенения кинуть 3 корочки хлеба. То был интереснейший исторический матч, а это обыденный матч чемпионата двух скучнейших команд. Афигенно!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +253

      evgevg13 2 минуты назад

      какой "широкой" души жест. забыли, что это их обязанность матчи показывать хотя бы иногда на бесплатном канале. сволочи

      0
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      Рейтинг: +1333

      Александ1982 10 минут назад

      противно слушать такие разговоры

      0
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      Рейтинг: +7122

      parevg 12 минут назад

      Как можно сравнивать ЛЧ и РПЛ.
      А игру Спартак - ЦСКА матч-премьер и так покажет.

      0
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      Рейтинг: +9253

      vladimir-7 25 минут назад

      Дерби спартак-ЦСКА матч ТВ и так обязан показать, а вот с Краснодаром
      разбирайтесь и ищите варианты компенсации.

      2
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      Рейтинг: +1665

      Krasnodar 123 32 минуты назад

      Сравнили … с пальцем!

      3
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      Рейтинг: +339

      ursosan > Krasnodar 123 28 минут назад

      Полностью согласен. Как вообще связан Краснодар и любая из этих двух команд?

      4
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      Рейтинг: +3490

      APchelov 41 минуту назад

      Какая щедрость! Только при чём тут спартак и цска ????? Типа крутое дерби для всей страны?

      2
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      Рейтинг: +4572

      Старикан > APchelov 42 минуты назад

      В данной ситуации оба клуба вообще не причём! Жаль болельщиков Краснодара...

      2
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      Рейтинг: +793

      Genz 41 минуту назад

      Матч тогда потеряет деньги платных просмотров. Поэтому предлагает бесплатно матч

      0
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      Рейтинг: +3998

      la verdad 46 минут назад

      А госканал, существующий на деньги налогоплательщиков не хочет (в качестве извинений) показывать хотя бы российскую лигу в полном объёме?

      9
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      Рейтинг: +4572

      Старикан 48 минут назад

      Вот в Краснодаре-то обрадуются таким извинениям..."поле чудес в стране дураков"...

      6
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