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    Лэмпард: «Горжусь командой. Иногда решающим фактором в футболе становится удача»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал интервью после поражения от «Ливерпуля» в Суперкубке УЕФА (2:2; 4:5 по пенальти).

    «Я горжусь командой и нашей игрой. Мы провели тяжелый матч против соперника, который имел больше времени на отдых. Иногда решающим фактором в футболе становится удача.

    Выходы на замену Маунта и Абрахама добавили команде объема и могли забить, но им не повезло. Тэмми не должен опускать голову, ведь это [решающий промах с пенальти] – часть карьеры любого большого игрока.

    Люди обсуждают молодых игроков «Челси», но давайте поговорим о Жоржиньо, Канте и остальных. У нас качественный состав, мы очень усердно работаем. Я пытаюсь доносить до игроков свои идеи и сегодня увидел много хороших аспектов.

    В сравнении с воскресным матчем, мы сыграли на уровень выше, но в итоге не повезло. До международного перерыва еще три матча – мы постараемся выиграть каждый из них», – цитирует англичанина BBC.

    • 11-го августа «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:4) в матче первого тура Премьер-лиги. Встреча стала дебютной для Лэмпарда в нынешней должности.

    Источник: BBC

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