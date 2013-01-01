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    Григорьянц – о Даудове: «Хотите дело – делайте официальное заявление и приглашайте свидетелем Арустамяна»

    Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал эпизод с участием президента «Ахмата» Магомеда Даудова в матче РПЛ со «Спартаком» (1:3).

    – Когда вы говорили о запросе видео, то уточняли про полномочия КДК. Но, основываясь на статье 53 и пункте 2 дисциплинарного регламента, КДК вправе возбудить дело на основании материалов СМИ и иных материалов из общедоступных источников.

    – Совершенно верно. Мы так по Чалову возбудили дело.

    – Почему тогда не стали возбуждать на основании слов Нобеля Арустамяна?

    – А какие его слова? Скажите, пожалуйста, какие его слова?

    – Что Даудов показал палец.

    – И что?

    – Он мог показать средний палец в адрес арбитра.

    – Если бы он показал его, то Нобель Арустамян так и сказал бы: «Даудов показал оскорбительный жест». Тогда дело возбудили бы.

    – Вам не кажется, что если это был палец, то мог быть средний палец – и тогда вам нужно было в этом разобраться?

    – Молодой человек, я уже в таком возрасте, что мне ничего не кажется. В данном случае все надо называть своими именами. Если бы Нобель сказал «оскорбительный жест», то было бы возбуждено дело. А Нобель сказал, что показал палец.

    Я не знаю, какой палец показал: ноги, руки, большой палец, средний. Может, Даудов показал Сухому большой палец и сказал: «Все, парни, гол, как хорошо». Или указательным пальцем погрозил. Должно быть официальное заявление СМИ. А догадки не рассматриваются. Тем более делегат находился на трибуне и все видел.

    Хотите возбудить дело – не вопрос: делайте официальное заявление и приглашайте свидетелем Нобеля Арустамяна.

    – То есть если мы напишем, вы сможете возбудить дело?

    – Если вы напишете, представите фотографию, пригласите Нобеля Арустамяна, то мы вас пригласим на заседание.

    Источник: Sports.ru

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