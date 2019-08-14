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    Джорджевич провел первую тренировку с «Локомотивом». Ему устроили приветственный коридор

    Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич принял участие в первой тренировке в новом клубе.

    «Как и полагается, организовали ему традиционный приветственный коридор», — сообщила пресс-служба московского клуба в твиттере.

    Переход 25-летнего черногорца из «Зенита» состоялся 12-го августа. Сумма сделки составила 12 миллионов евро.

    Джорджевич принадлежал петербургскому клубу с июля 2012-го года и преимущественно был арендован другими клубами. В прошлом сезоне он забил девять голов и отдал шесть ассистов в 26-ти матчах всех турниров за тульский «Арсенал».

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    14.08.2019 23:39
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