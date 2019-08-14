Джорджевич провел первую тренировку с «Локомотивом». Ему устроили приветственный коридор

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич принял участие в первой тренировке в новом клубе.
«Как и полагается, организовали ему традиционный приветственный коридор», — сообщила пресс-служба московского клуба в твиттере.
Переход 25-летнего черногорца из «Зенита» состоялся 12-го августа. Сумма сделки составила 12 миллионов евро.
Джорджевич принадлежал петербургскому клубу с июля 2012-го года и преимущественно был арендован другими клубами. В прошлом сезоне он забил девять голов и отдал шесть ассистов в 26-ти матчах всех турниров за тульский «Арсенал».
twit text
— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 14 sierpnia 2019