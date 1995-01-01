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    Медведев: «Сейчас главные соперники «Зенита» – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал главных соперников сине-бело-голубых по РПЛ.

    «В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будет «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления. «Спартак» сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

    • После пяти матчей «Зенит» возглавляет РПЛ, в активе питерцев 13 очков.
    • «Ростов» отстает от «Зенита» на два очка. ЦСКА, «Краснодар», «Арсенал» и «Локомотив» – на три очка. «Спартак» занимает седьмое место с 8 очками.

    Источник: «Радио Зенит»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3289

      порт 1 минуту назад

      «Спартак» сейчас потряхивает.
      =================================Согласен, что спартак может любая команда потряхивать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4402

      Агасфер 14 минут назад

      Уберите ресурс и все вас драть будут ,через матч. А пока вы-на недосягаемом для других газовом облаке.Я бы выдал вам фирман на пожизненное чемпионство,оплатил за счёт ГАзпрома жалование за десять лет вперёд,всем рабам группен-руководителя Миллера дал вольную и исключил команду из турнира.Пусть остальные относительно честно разыгрывают 2-16 места.

      1
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      Рейтинг: +3442

      nik55 24 минуты назад

      и главные друзья----Сочи и Оренбург

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7123

      parevg 31 минуту назад

      Не стоит льстить соперникам. При газпроме, конкурентов у Зенита нет.

      0
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      Рейтинг: +1461

      anri1703 > parevg 14 минут назад

      что ж тогда они долго чемпионами не могли стать

      1
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      Рейтинг: +7123

      parevg > anri1703 8 минут назад

      Они проигрывали чемпионство сами, то вратарь косячил, то лимит не вовремя изменили, то звезд продали внезапно, то тренер хлама понакупил...

      0
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      Рейтинг: +777

      Genz 43 минуты назад

      Если бы не помогающие зениту судьи, был бы зенитка вне претендентов на призовое место

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