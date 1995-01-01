Медведев: «Сейчас главные соперники «Зенита» – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар»

«Спартак» сейчас потряхивает.
=================================Согласен, что спартак может любая команда потряхивать.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал главных соперников сине-бело-голубых по РПЛ.
«В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будет «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления. «Спартак» сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».
- После пяти матчей «Зенит» возглавляет РПЛ, в активе питерцев 13 очков.
- «Ростов» отстает от «Зенита» на два очка. ЦСКА, «Краснодар», «Арсенал» и «Локомотив» – на три очка. «Спартак» занимает седьмое место с 8 очками.