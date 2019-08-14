Тихонов: «Всей страной должны поздравить «Краснодар» с этой победой»

Экс-тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал победу клуба над «Порту» (3:2).

«Мы всей страной должны поздравить «Краснодар» с этой победой. Было много скептиков, не все думали, что сможем пройти «Порту», но мы надеялись на это. Если же судить по той игре, которая была дома, то было трудно говорить, что краснодарцы будут вести 3:0 в Португалии.

Жалко, конечно, что матч не показывали… В начале игры забили удачно, это, наверное, был шок для португальцев, поэтому они и не оправились до конца первого тайма. Во втором уже у «Краснодара» не хватало силенок бежать вперед, все-таки два дня назад была тяжелая игра, вдесятером играли. Плюс пятичасовой перелет, это тяжело. Из-за этого стали во втором тайме играть по результату, хорошо, что удержали преимущество.

Шапи – человек-момент, дай бог, чтобы он выходил и играл в основном составе, как он это делал вчера. Португальцам воздалось из-за отмены трансляции? Это и хорошо, этот момент будет учить людей. Конечно, плохо, что не посмотрели игру, но что поделать. На это нельзя скидывать, просто «Краснодар» нужно поздравить с хорошей игрой. Также эта победа – подарок для Сергея Николаевича Галицкого, команда позаботилась, чтобы у него было хорошее настроение в этот день.

Что касается шансов против «Олимпиакоса», то, если отталкиваться от того футбола, который показал «Краснодар» в первом тайме в Португалии, им нечего бояться. Главное – чтобы силенок хватило», – заявил Тихонов.