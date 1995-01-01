Влашич: «Россия в одном слове? Мощь»

с подключением.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на блиц.
– Кто станет чемпионом?
– ЦСКА.
– Лучшим бомбардиром?
– Чалов.
– Защитник, которого меньше всего любите.
– Нет таких.
– ЦСКА в одном слове
– Семья.
– Россия в одном слове.
– Мощь.
– Хорватия-1998 или Хорватия-2018?
– Хорватия-2018.
– Акинфеев или Субашич?
– У-у-у…. Или!
– Лучшее место на земле?
– Сплит.
– Лучшая кричалка фанатов ЦСКА?
– «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки!»
- Влашич перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды прошлым летом.
- 19 июня этого года ЦСКА выкупил хорвата за 15,7 миллиона евро.
- В прошлом сезоне 21-летний футболист провел за армейцев 31 игру во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.