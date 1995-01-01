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    Влашич: «Россия в одном слове? Мощь»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на блиц.

    – Кто станет чемпионом?

    – ЦСКА.

    – Лучшим бомбардиром?

    – Чалов.

    – Защитник, которого меньше всего любите.

    – Нет таких.

    – ЦСКА в одном слове

    – Семья.

    – Россия в одном слове.

    – Мощь.

    – Хорватия-1998 или Хорватия-2018?

    – Хорватия-2018.

    – Акинфеев или Субашич?

    – У-у-у…. Или!

    – Лучшее место на земле?

    – Сплит.

    – Лучшая кричалка фанатов ЦСКА?

    – «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки!»

    • Влашич перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды прошлым летом.
    • 19 июня этого года ЦСКА выкупил хорвата за 15,7 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 21-летний футболист провел за армейцев 31 игру во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      shikari__ 28 минут назад

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