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    Мартынович: «Это был один важнейших матчей в истории «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился эмоциями от победы над «Порту» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Наверное, это был один важнейших матчей в истории «Краснодара». Это большая победа для нас. «Порту» – очень серьезный клуб. Берет гордость, что мы смогли его пройти.

    Два разных тайма. Второй тайм старались играть по счету. У нас было преимущество, надо было его всеми силами удержать. Концовка получилась очень нервная, но рад, что ребята полностью выложились и довели дело до победного конца.

    В раунде плей-офф точно никому не будет легко. «Олимпиакос» – очень серьезная команда, с историей. Будем настраиваться, но перед этим у нас очень важный матч в чемпионате, надо сконцентрироваться на нем», – заявил футболист.

    • Российский клуб победил в Португалии со счетом 3:2.
    • Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Порту» – 1:0.
    • В раунде плей-офф «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом».

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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