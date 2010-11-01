Мартынович: «Это был один важнейших матчей в истории «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился эмоциями от победы над «Порту» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Наверное, это был один важнейших матчей в истории «Краснодара». Это большая победа для нас. «Порту» – очень серьезный клуб. Берет гордость, что мы смогли его пройти.

Два разных тайма. Второй тайм старались играть по счету. У нас было преимущество, надо было его всеми силами удержать. Концовка получилась очень нервная, но рад, что ребята полностью выложились и довели дело до победного конца.

В раунде плей-офф точно никому не будет легко. «Олимпиакос» – очень серьезная команда, с историей. Будем настраиваться, но перед этим у нас очень важный матч в чемпионате, надо сконцентрироваться на нем», – заявил футболист.