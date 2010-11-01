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    «Порту» впервые с сезона-2010/11 не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

    «Краснодар» победил «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    По сумме двух встреч российская команда прошла в следующую стадию турнира, а португальская – вылетела.

    Таким образом, «Порту» впервые за девять лет не сыграет в групповом этапе ЛЧ.

    В последний раз «Порту» не участвовал в основном турнире Лиги чемпионов в сезоне-2010/11. Тогда команда даже не попала в квалификацию, поскольку финишировала в чемпионате Португалии на третьем месте.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      Мост 37 секунд назад

      Вдвойне приятно,что это краснодар сделал!

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