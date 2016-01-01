Вилена, Берг и Шапи – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Порту»

Можно не смотреть опять бестолковый Кабелла и туповатые Берг и Камболов, и чувствую будет вообще один удар в створ никак в прошлый 2
Стали известны стартовые составы «Порту» и «Краснодара» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Порту»: Марчесин, Пепе, Маркано, Диас, Накадзима, Марега, Теллес, Корона, Данилу, Саравия, Оливейра.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Вилена, Камболов, Кабелья, Вандерсон, Берг, Сулейманов.
- Матч «Порту» – «Краснодар» начнется в 22:00 по московскому времени.
- В первой встрече российская команда уступила со счетом 0:1.