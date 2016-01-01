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    Вилена, Берг и Шапи – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Порту»

    Стали известны стартовые составы «Порту» и «Краснодара» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Порту»: Марчесин, Пепе, Маркано, Диас, Накадзима, Марега, Теллес, Корона, Данилу, Саравия, Оливейра.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Вилена, Камболов, Кабелья, Вандерсон, Берг, Сулейманов.

    • Матч «Порту» – «Краснодар» начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В первой встрече российская команда уступила со счетом 0:1.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6893

      Skull_Boy 37 минут назад

      Можно не смотреть опять бестолковый Кабелла и туповатые Берг и Камболов, и чувствую будет вообще один удар в створ никак в прошлый 2

      -2
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      Рейтинг: +17487

      Боцман59rus 43 минуты назад

      Берг и Камболов.....
      Быки не хотят в группу?
      У быков тренер есть?
      Если есть, он видел 1ый матч?
      Южане, Шалимов иКононов просто боги, по сравнению с этим, но все равно победы вам и Галицком смотреть и не лезть куда не надо, тренировочный процесс дело тренера, каким бы он не был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4699

      84aivengo 46 минут назад

      опять берга поставили... игнатьев на что ?

      2
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      Рейтинг: -47

      Вальдемар IV > 84aivengo 44 минуты назад

      чтобы нытики московские опять его провожали в мешки свои, ведь палку надо кинуть всегда собакам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4386

      Агасфер 52 минуты назад

      Шапи,хоть он и обижается на это,с начала матча-бесполезен. Словом,сливай воду...

      2
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      Рейтинг: +256

      SinyaaPyll 55 минут назад

      Ну... с Бергом - кранты.

      6
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      Рейтинг: +101

      NotFound > SinyaaPyll 46 минут назад

      Лучше бы Игнатьева поставили

      2
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      Рейтинг: -47

      Вальдемар IV > NotFound 44 минуты назад

      игнатьев в рпл полезнее, шапи хоть забивал европейским силачам

      1
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      Рейтинг: +2386

      Рубинище 56 минут назад

      Комболова снова . ну да ладно, удачи сегодня, шансище для Шапи.

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