Воспитанник «Спартака» Фольмер перешел в «Уфу»

А кто результат давать будет ? Фольмер ? Опять будут болтаться между РПЛ и Фнл
«Уфа» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Спартака» Кирилла Фольмера.
Детали трансфера неизвестны. Воспитанник «Спартака» заключил с башкирским клубом долгосрочный контракт, условия которого также не разглашаются.
- За два последних сезона 19-летний футболист провел 15 матчей и забил два мяча за вторую команду «Спартака» в ФНЛ.
- Кроме того, на счету Фольмера три гола и одна результативная передача в 18 играх молодежного первенства.