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    Воспитанник «Спартака» Фольмер перешел в «Уфу»

    «Уфа» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Спартака» Кирилла Фольмера.

    Детали трансфера неизвестны. Воспитанник «Спартака» заключил с башкирским клубом долгосрочный контракт, условия которого также не разглашаются.

    • За два последних сезона 19-летний футболист провел 15 матчей и забил два мяча за вторую команду «Спартака» в ФНЛ.
    • Кроме того, на счету Фольмера три гола и одна результативная передача в 18 играх молодежного первенства.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +858

      опус 2 37 минут назад

      А кто результат давать будет ? Фольмер ? Опять будут болтаться между РПЛ и Фнл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      kliker 42 минуты назад

      Фольмер.. хм.. Ещё не все уехали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8121

      Диктор 42 минуты назад

      Ну перешел и перешел -в чем вопрос???????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +51

      More_and_More 1 час назад

      Через пару лет, зная Уфу, уйдет за 10 лямов в условный Зенит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +574

      GSmall > More_and_More 58 минут назад

      Либо в Сити)

      1
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