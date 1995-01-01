Воспитанник «Спартака» Фольмер перешел в «Уфу»

«Уфа» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Спартака» Кирилла Фольмера.

Детали трансфера неизвестны. Воспитанник «Спартака» заключил с башкирским клубом долгосрочный контракт, условия которого также не разглашаются.