Еременко: «У Шомуродова все данные, чтобы забивать по 20 мячей за сезон. Пусть дальше работает»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче пятого тура РПЛ прокомментировал выступление нападающего команды Эльдора Шомуродова.

В игре с самарцами 24-летний игрок отметился победным голом. В этом розыгрыше Премьер-лиги футболист забил четыре мяча в пяти встречах.

– Шомуродов в сезоне 2019/20 забил уже больше, чем за весь прошлый сезон.

– Еще бы он не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты (смеется). Дай бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло и пусть дальше работает.