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    Еременко: «У Шомуродова все данные, чтобы забивать по 20 мячей за сезон. Пусть дальше работает»

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче пятого тура РПЛ прокомментировал выступление нападающего команды Эльдора Шомуродова.

    В игре с самарцами 24-летний игрок отметился победным голом. В этом розыгрыше Премьер-лиги футболист забил четыре мяча в пяти встречах.

    – Шомуродов в сезоне 2019/20 забил уже больше, чем за весь прошлый сезон.

    – Еще бы он не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты (смеется). Дай бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло и пусть дальше работает.

    • Шомуродов перешел в «Ростов» из ташкентского «Бунедкора» в 2017 году.
    • Всего в активе узбекистанца 10 голов и четыре результативные передачи в 57 матчах за ростовчан.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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