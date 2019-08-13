«Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо». Ракицкий – о фразе Дзюбы «Россия и Украина – братья»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в инстаграме выложил отрывок из послематчевого интервью.

На нем общение украинца с журналистом прервал нападающий петербуржцев Артем Дзюба. Он подошел к партнеру и приобняв его за шею выкрикнул: «Россия и Украина – братья. Братья!»

«Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо», – подписал Ракицкий видео.

30-летний игрок перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе этого года за 10 миллионов евро.

С 2014 года между Россией и Украиной напряженные политические отношения из-за военного конфликта на Донбассе, который длится по сей день.