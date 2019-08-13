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    «Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо». Ракицкий – о фразе Дзюбы «Россия и Украина – братья»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в инстаграме выложил отрывок из послематчевого интервью.

    На нем общение украинца с журналистом прервал нападающий петербуржцев Артем Дзюба. Он подошел к партнеру и приобняв его за шею выкрикнул: «Россия и Украина – братья. Братья!»

    «Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо», – подписал Ракицкий видео.

    • 30-летний игрок перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе этого года за 10 миллионов евро.
    • С 2014 года между Россией и Украиной напряженные политические отношения из-за военного конфликта на Донбассе, который длится по сей день.

    text

    Публикация от text (@rakitskyy_official)

    Источник: Инстаграм Ярослава Ракицкого

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4693

      BRO_football 9 минут назад

      Согласен. Давно хочется посмотреть на противостояние российских и украинских клубов, чтобы узнать какая страна бывшего СССР сильнее в футболе.

      0
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      Рейтинг: +4367

      Агасфер 17 минут назад

      Так кто первый сказал "Мяу"??? В стишках??? Эта юная дева,кстати,благополучно слиняла с Украины и "чалится" в убогом городе Прага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +913

      Дедуктор 17 минут назад

      Ракицкий - порядочный человек, интеллигент, хоть и футболист. Но политику Украины определяют не интеллигентные ракицкие, а горлопан-дегенерат Зозуля и ему подобные.

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      Рейтинг: +7344

      KLIM777 21 минуту назад

      Каждая война заканчивается, но последствия очень серьезные. Тысячи погибших жителей Донбасса из-за тупорылых игр олигархов.

      0
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      Рейтинг: +675

      edw7777 > KLIM777 17 минут назад

      При чем тут олигархи... Им как раз война не нужна. Все дело в одном человеке и в тех, на кого он работает. Догадываешься о ком это?

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      Рейтинг: +7344

      KLIM777 > edw7777 6 минут назад

      Причем тут олигархи? Они никакого значения и влияния не оказывают? Не олигархи ли управляли и управляют Украиной?
      Не они ли просрали Крым? Да, каким-то элитам война не нужна, но каким-то нужна.

      О ком?

      0
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      Рейтинг: +3277

      порт 24 минуты назад

      ХЗ

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