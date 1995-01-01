Роналду – о различиях с Месси: «Я играл за несколько клубов и выиграл ЛЧ с разными командами»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об отличиях от форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Разница с Месси состоит в том, что я играл за несколько клубов и выиграл Лигу чемпионов с разными командами.

Я был лучшим бомбардиром ЛЧ шесть сезонов подряд. Не так много футболистов побеждали в этом турнире пять раз, поэтому считаю, что могу отождествлять себя с ним.

Месси – отличный игрок, которого будут помнить не только из-за выигранных «Золотых мячей», но и потому, что он совершенствовался год за годом, как и я», – сказал Роналду.