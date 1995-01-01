Роналду – о различиях с Месси: «Я играл за несколько клубов и выиграл ЛЧ с разными командами»

А че прыгать как стрекоза куда поманят баблом ? Про Месси можно сказать так "Где родился там и сгодился" он начал свой путь с академии Барсы там и играет как бы плохо или хорошо не шли дела у команды "ПАТРИОТ" и молодец. Сам играет и другим помогает. Таких не много но есть, в Италии например Тотти всю жизнь в Роме вот и стал "ИМПЕРАТОР" красавцы, нечего прыгать нужно своих подтягивать личным примером. А бред типа ".. я искал новый вызов для себя..." бабки ты искал вот и все!
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об отличиях от форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Разница с Месси состоит в том, что я играл за несколько клубов и выиграл Лигу чемпионов с разными командами.
Я был лучшим бомбардиром ЛЧ шесть сезонов подряд. Не так много футболистов побеждали в этом турнире пять раз, поэтому считаю, что могу отождествлять себя с ним.
Месси – отличный игрок, которого будут помнить не только из-за выигранных «Золотых мячей», но и потому, что он совершенствовался год за годом, как и я», – сказал Роналду.
- Роналду, кроме «Ювентуса», выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Португалец побеждал в Лиге чемпионов с английским и испанским клубами.
- Месси на протяжении всей карьеры играет в «Барселоне». В составе каталонцев он выигрывал главный клубный трофей Европы четыре раза.