Путин наградил Семина орденом Александра Невского

Сайт правовой информации опубликовал документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, о награждении главного тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Данный орден вручается за особые личные заслуги перед отечеством в различных сферах деятельности.

В мае 2007 года 72-летний специалист получил орден Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта и был награжден именной звездой на Аллее славы «Локомотива». В мае 2015-м ему был вручен орден Славы Республики Мордовия, а в 2017 году Семин получил почетную грамоту «За большой вклад в развитие отечественного футбола».

Под руководством Семина московский клуб стал трехкратным чемпионом РПЛ, шесть раз выиграл Кубок страны, трижды – Суперкубок, пять раз завоевал серебряные и дважды – бронзовые медали чемпионата России.