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    Путин наградил Семина орденом Александра Невского

    Сайт правовой информации опубликовал документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, о награждении главного тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

    Данный орден вручается за особые личные заслуги перед отечеством в различных сферах деятельности.

    В мае 2007 года 72-летний специалист получил орден Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта и был награжден именной звездой на Аллее славы «Локомотива». В мае 2015-м ему был вручен орден Славы Республики Мордовия, а в 2017 году Семин получил почетную грамоту «За большой вклад в развитие отечественного футбола».

    Под руководством Семина московский клуб стал трехкратным чемпионом РПЛ, шесть раз выиграл Кубок страны, трижды – Суперкубок, пять раз завоевал серебряные и дважды – бронзовые медали чемпионата России.

    Источник: Официальный сайт правовой информации

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1430

      Vladarg 1 минуту назад

      Барин щедрый.наградки направо налево раздает.

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      Рейтинг: +7058

      alex1951 4 минуты назад

      )))Наш паровоз впердед летит,на БАМе остановка!)))
      ps К чему это мы?
      А дело в том,что в савецкие ,незабытные времена,чьтобы чела сплавить в отставку - его перво-наперво награждали ,лили на уши сладости и тд.....

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      Рейтинг: +86

      Фантомас 67 8 минут назад

      Сёмин молодец! Поздравляю с очередной наградой! Желаю, чтоб не последняя была! Будь здоров, Шпалыч! Успехов на благо российского футбола!

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      Рейтинг: +9245

      vladimir-7 12 минут назад

      Путин решил и болельщиков (Локомотива) переманить на свою сторону,
      а то всё один негатив идет в его сторону, так недалеко и до отставки.

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      Рейтинг: +567

      GSmall > vladimir-7 2 минуты назад

      Сомневаюсь что он уйдет в отставку.Разве что вынести придётся из Кремля прям

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      Рейтинг: +4350

      ilichkadr 27 минут назад

      Орден Александра Невского тренеру? Это явный перебор. В советское время этим орденом награждали командный состав Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями. В наше-за долгую и добросовестную службу Родине, за развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства и т.п. Да, уж был ратный, стал хрен знает что . . .

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      Рейтинг: +2407

      TOL47 40 минут назад

      Пиар ввп, прогиб засчитан

      1
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      Рейтинг: +1827

      BlackMurder 42 минуты назад

      И флакон подарил)

      0
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      Рейтинг: +1031

      AZ 1 час назад

      путин только и делает что раздает медали с орденами...

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      Рейтинг: +276

      dmzeus > AZ 13 минут назад

      Угу, еще спускается на дно и участвует в мото шабашах) Это когда в МСК скандал за скандалом по поводу выборов. А Сережа оправдывает свое почетное звание "Открывашка"..

      1
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      Рейтинг: +20254

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Яркая карьера взлетов и падений. Немного портят впечатления фото с бандитами 90-х, если не фэйки.

      0
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      Рейтинг: +1081

      srg38 1 час назад

      осталось только под конец карьеры Шпалычу показать себя в ЛЧ или хотя бы в ЛЕ достойно

      2
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      Рейтинг: +3420

      ЮНик > srg38 56 минут назад

      Ну за выход в полуфинал ЛЧ памятник при жизни работы Церетели на месте бывшего "Черкизона". Минимум размером с Петра 1-го.

      0
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      Рейтинг: +7112

      parevg > srg38 19 минут назад

      Команда под его руководством играла в финале ЛЕ...

      0
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      Рейтинг: +9245

      vladimir-7 > ЮНик 17 минут назад

      И обязательно, сидящий на ПАРОВОЗЕ, идущий в депо.

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