Кикнадзе: «Переговоры с Рибери? Никаких комментариев до 2 сентября»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что до закрытия летнего трансферного окна не будет обсуждать возможные покупки клуба.

– Агент Рибери никак не успокоится. Говорит, что вы с Франком ведете переговоры. Правда?

– Никаких комментариев до 2 сентября. Тогда расскажу обо всем, что было, с именами, фамилиями, паролями, суммами, со всем. Но до этой даты ничего говорить не стану, – сказал Кикнадзе.

Ранее агент Франка Рибери подтвердил, что «Локомотив» проявляет предметный интерес к его клиенту, и заявил, что семье француза будет сложно перебраться в Россию.