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    Кикнадзе: «Переговоры с Рибери? Никаких комментариев до 2 сентября»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что до закрытия летнего трансферного окна не будет обсуждать возможные покупки клуба.

    – Агент Рибери никак не успокоится. Говорит, что вы с Франком ведете переговоры. Правда?

    – Никаких комментариев до 2 сентября. Тогда расскажу обо всем, что было, с именами, фамилиями, паролями, суммами, со всем. Но до этой даты ничего говорить не стану, – сказал Кикнадзе.

    Ранее агент Франка Рибери подтвердил, что «Локомотив» проявляет предметный интерес к его клиенту, и заявил, что семье француза будет сложно перебраться в Россию.

    • Рибери этим летом покинул «Баварию», за которую выступал с 2007 года.
    • 36-летний француз является свободным агентом, поэтому может достаться «Локомотиву» бесплатно.
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист отказал клубам из России, Голландии и Саудовской Аравии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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