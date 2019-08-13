Агент Рибери: «Семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию»

Жан-Пьер Берне, агент бывшего вингера «Баварии» Франка Рибери, заявил, что переговоры с «Локомотивом» продолжаются.

«Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся.

Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Так что в любом случае, последнее слово за ним», — сказал Берне.

Ранее Берне подтвердил, что «Локомотив» проявляет предметный интерес к его клиенту.