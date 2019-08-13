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    Агент Рибери: «Семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию»

    Жан-Пьер Берне, агент бывшего вингера «Баварии» Франка Рибери, заявил, что переговоры с «Локомотивом» продолжаются.

    «Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся.

    Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Так что в любом случае, последнее слово за ним», — сказал Берне.

    Ранее Берне подтвердил, что «Локомотив» проявляет предметный интерес к его клиенту.

    • Рибери этим летом покинул «Баварию», за которую выступал с 2007 года.
    • 36-летний француз является свободным агентом, поэтому может достаться «Локомотиву» бесплатно.
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист отказал клубам из России, Голландии и Саудовской Аравии.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +897

      PUZIAKA 7 минут назад

      Согласен, что хрустальный и возрастной, но представьте статью на википедии о Рибери, где будет написано - завершил карьеру в московском Локомотиве) Возможно оно того стоит))

      0
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      Рейтинг: +767

      rash1959 25 минут назад

      36 лет!!! Он думает в "санаторий" едет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      Spartak Piter 45 минут назад

      Да какая тут тяжесть. Он просто почитал и не захотел ехать в клуб который называют девчонками.
      Л! Логика!!

      -1
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      Рейтинг: +2642

      woyser 51 минуту назад

      Русофобы)

      0
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