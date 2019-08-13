Marca: Месси попытался отговорить Неймара от перехода в «Реал»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси пытается помешать трансферу форварда «ПСЖ» Неймара в мадридский «Реал».
Месси лично позвонил своему другу и бывшему одноклубнику Неймару, попросив того отказаться переходить в «Реал».
Ранее Неймар попросил Месси помочь ему вернуться в «Барселону».
- Каталонцы заинтересованы в 27-летнем игроке, но не собираются тратить деньги на его покупку, а готовы предложить взамен несколько своих футболистов.
- На Неймара также претендует «Реал», который ведет переговоры с парижанами.